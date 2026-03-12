Los panameños Alfredo Maduro y Alexander Tull entrenan con el Gremio de Porto Alegre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los futbolistas formaron parte de la selección Sub-17 de Panamá que logró la clasificación al Copa Mundial Catar 2026.

Los futbolistas panameños Alfredo Maduro y Alexander Tull se encuentran con el club brasileño Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes históricos del fútbol sudamericano.

Maduro forma parte de la Academia Costa del Este, mientras que Tull pertenece al Club Atlético Independiente (CAI).

Momento en el que Alexander Tull remata para marcar el segundo gol de Panamá Sub-16. Cortesía: FEPAFUT.

Recientemente, ambos jóvenes integraron la selección Sub-17, que en febrero logró la clasificación al Copa Mundial Sub‑17 Catar 2026.

La experiencia en Brasil representa un paso importante en el desarrollo de los jóvenes talentos, que continúa ganando proyección internacional tras su participación con las selecciones juveniles del país.