El panameño Azarías Londoño está cerca de reforzar la Universidad Católica de Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Católica de Ecuador podría estar sumando a sus filas a un nuevo futbolista panameño.

Se trata del delantero Azarías Londoño, quien viene de jugar con Comunicaciones de Guatemala desde el año pasado.

Esto lo anunció el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, al indicar que el istmeño será el nuevo miembro del cuadro Camaratta. La temporada pasada en esta institución estuvieron sus compatriotas José Fajardo e Ismael Díaz.

🚨🚂 Azarias Londoño (jugador Panameño), ex comunicaciones de Guatemala, será nuevo jugador de la Universidad Católica 🇪🇨⚽️. https://t.co/5V4BlL9uOY



*️⃣ Llegará por una temporada en el 2025 al conjunto de la 'Chatolei'.



Información de @CLMerlo para StudioFútbol | presentado por… pic.twitter.com/CM4gCotMgx — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) January 3, 2025

Londoño, de 23 años, ha vestido las camisetas del Alianza (Panamá), Universidad O&M (República Dominicana), Comunicaciones (Guatemala) y el Torrense (Portugal).

También formó parte del plantel del Alianza que conquistó el Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A nivel selección, ha participado en el Torneo Maurice Revello 2022, Liga de Naciones 2022-2023 y con la absoluta la Copa Oro 2023.