Panamá, 20 de octubre del 2025

    Refuerzo

    Humberto Cornejo
    El panameño Azarías Londoño está cerca de reforzar la Universidad Católica de Ecuador
    Azarías Londoño jugó el año pasado con el equipo Comunicaciones de Guatemala. Tomada de @cremasoficial

    La Universidad Católica de Ecuador podría estar sumando a sus filas a un nuevo futbolista panameño.

    Los panameños Ismael Díaz y José Fajardo jugaron en la victoria de Universidad Católica

    Se trata del delantero Azarías Londoño, quien viene de jugar con Comunicaciones de Guatemala desde el año pasado.

    Esto lo anunció el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, al indicar que el istmeño será el nuevo miembro del cuadro Camaratta. La temporada pasada en esta institución estuvieron sus compatriotas José Fajardo e Ismael Díaz.

    Londoño, de 23 años, ha vestido las camisetas del Alianza (Panamá), Universidad O&M (República Dominicana), Comunicaciones (Guatemala) y el Torrense (Portugal).

    También formó parte del plantel del Alianza que conquistó el Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    A nivel selección, ha participado en el Torneo Maurice Revello 2022, Liga de Naciones 2022-2023 y con la absoluta la Copa Oro 2023.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


