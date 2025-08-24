Panamá, 24 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PARTIDO

    El panameño Díaz salva a León con 1-1 en casa y el líder Pachuca queda en riesgo

    EFE
    Ismael Díaz (d) de León disputa un balón con Eduardo Bauermann de Pachuca este sábado, durante un juego por la 6 jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre León y Pachuca en el estadio León, en Guanajuato (México). EFE/

    El panameño Ismael Díaz convirtió un penalti este sábado que aseguró el empate 1-1 en casa de León con Pachuca, líder del torneo Apertura mexicano, en partido de la sexta jornada.

    Díaz igualó de penalti el partido, que los visitantes inclinaron a su favor con un gol por la misma vía del marroquí Oussama Idrissi.

    La primera mitad transcurrió con muchas acciones en mitad de la cancha y pocas llegadas en las áreas.

    En el minuto 13 Idrissi convirtió desde los 11 pasos, después de lo cual el cuadro de casa salió a empatar. Le costó, hasta que en el el sexo minuto añadido puso el 1-1 por la misma vía del penalti.

    El segundo tiempo resultó luchado y equilibrado. León buscó el triunfo, sobre todo a partir del 62 con la entrada a la cancha de James, pero se mantuvo la paridad.

    El uruguayo Valentín Gauthier fue expulsado en el 79 y dejó al León con un jugador menos en la cancha. El entrenador argentino Eduardo Berizzo plantó bien a su equipo a la defensa y resistió los ataques de los Tuzos, que en la última jugada estuvieron a punto de ganar con un remate del brasileño Kenedy que explotó en el horizontal.

    Pachuca lidera el torneo con 13 puntos, pero con el empate de hoy quedó en la mira de Monterrey, Cruz Azul, América y Toluca, que saltarán al liderato si ganan su partido de la sexta fecha.

    León es noveno con siete unidades.

    La sexta fecha dcomenzó el viernes cuando Juárez venció por 2-1 a Santos Laguna y Querétaro por 3-2 a San Luis. Tijuana y Guadalajara empataron 3-3.

    Monterrey recibirá más tarde a Necaxa, Tigres visitará a Mazatlán y el campeón Toluca a Cruz Azul.

    En el cierre de la jornada, este lunes, América visitará al Atlas y Puebla a Pumas.

    EFE

    Agencia de noticias

