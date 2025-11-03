Panamá, 03 de noviembre del 2025

    El panameño Fajardo rescata un empate sobre el final para la Católica ante Barcelona

    José Fajardo. Tomada de @UCatolicaEC

    El panameño José Fajardo anotó de penalti este domingo el gol agónico del empate 1-1 de la Universidad Católica con Barcelona en la cuarta fecha del hexagonal por el título del campeonato ecuatoriano.

    El delantero ecuatoriano Janner Corozo adelantó de penalti a Barcelona, aunque este resultado le permite al equipo mantener el segundo puesto de la clasificación con 58 puntos, 6 más que la Católica.

    Independiente del Valle, líder del hexagonal con 70 puntos, jugará este lunes con Libertad, pero tiene un partido pendiente con Liga de Quito, por la participación de ambos en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

    Liga Deportiva de Quito, que es tercero con 55 unidades, jugará el próximo martes contra Orense.

    Macará goleó por 3-0 a Emelec y busca el billete para la próxima Copa Sudamericana, pues alcanzó el tercer puesto de la clasificación de ese hexagonal con 47 puntos, a dos de Deportivo Cuenca y Emelec.

    Las anotaciones del Macará todas fueron de penaltis, a través de Ángel Ledesma, el argentino Federico Paz y del panameño-ecuatoriano Janpol Morales.

    Emelec sufrió la expulsión de Diogo Bagüí en el minuto 37.

    El Deportivo Cuenca perdió el viernes pasado por 2-0 frente al colista del grupo, el Delfín, que acumuló 35 unidades.

    El Aucas, por su parte, empató 3-3 el sábado con El Nacional y pasó al cuarto puesto con 46 puntos.

    Por el cuadrangular en el que los equipos buscan evitar la pérdida de la categoría para el próximo año, Vinotinto derrotó por 2-0 a Manta con goles del argentino Rafael Monti y de Edison Hernández, y se quedaron con 30 puntos cada uno.

    Técnico Universitario y Mushuc Runa empataron 0-0 el sábado y acumularon 32 puntos cada uno.

    EFE

    Agencia de noticias

