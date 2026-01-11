El panameño Ismael Díaz anota en triunfo del León sobre Cruz Azul

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol este sábado en la victoria del León por 2-1 sobre Cruz Azul, en la continuación de la primera jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Díaz y Bryan Colula reflejaron en el marcador la superioridad del equipo local, en tanto que el argentino Agustín Palavecino descontó por los Azules.

En la primera mitad, el León sacó las mejores utilidades de un partido con lucha y pocas ocasiones de gol. El argentino Rodolfo Rotondi dejó ir dos oportunidades de darle ventaja a los celestes, y León fue más práctico. En el 45+2 se fue delante con una diana de Díaz.

Salvador Reyes (i), de León, disputa un balón con José Paradela, de Cruz Azul, en un partido por la jornada 1 de la Liga MX en el estadio León en Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez

Fernando Beltrán le puso una asistencia al panameño, quien de pierna derecha puso el 1-0, en la única jugada peligrosa del cuadro de casa en los primeros 45 minutos.

Como si pretendiera demostrar que su gol fue merecido, pese a su poco ataque, el León salió con líneas adelantadas a la segunda parte y en el 46 estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate del argentino Rogelio Funes Mori, detenido por el guardameta Andrés Gudiño.

León insistió y en el 50 hizo el 2-0 con un cabezazo de Colula, a pase de Salvador Reyes.

Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, reaccionó, pero no dañó la defensa bien plantada del León hasta el 90 con un gol de derecha Palavecino.

En otro encuentro, el Necaxa le ganó por 1-3 al Santos Laguna, con goles del uruguayo Agustín Oliveros y los argentinos Tomás Badaloni y Julián Carranza; éste en un penalti. Por Santos descontó el argentino Luis de Yorio.

Un par de horas antes, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, derrotaron por 2-0 a los Tuzos de Pachuca.

Guadalajara le dio un baile a los Tuzos en la primera mitad, suficiente para imponerse con goles de Armando González y Daniel Aguirre.

Salvador Reyes (d), de León, disputa un balón con Jorge Sánchez, de Cruz Azul, en un partido por la jornada 1 de la Liga MX en el estadio León en Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez

La primera jornada del campeonato comenzó este viernes, cuando el Juárez FC derrotó 1-2 al Mazatlán y Atlas, 1-0 al Puebla, en tanto Tijuana empató sin goles con el América.

El Juárez del entrenador portugués Pedro Caixinha se impuso con anotaciones de Francisco Nevarez y Denzell García, y el argentino Facundo Almada descontó por el Mazatlán.

Atlas sumó sus primeros tres puntos con un penalti convertido del montenegrino Uros Djurdjevic.

Tijuana y América defendieron bien en un duelo enredado en la mitad de la cancha en el que ambos cuadros atacaron poco.

El torneo continuará este sábado, cuando el campeón Toluca visitará al Monterrey.

La primera fecha del campeonato concluirá mañana con los partidos Pumas UNAM-Querétaro y el San Luis-Tigres UANL.