El futbolista panameño Ismael Díaz debuta con el León en derrota ante el New York City

El delantero panameño Ismael Díaz hizo su debut este viernes 1 de agosto con el Club León en la derrota 2-0 frente al New York City FC, en un duelo correspondiente a la Leagues Cup.

It's over in NY! ⚽️



3️⃣ points for @newyorkcityfc y siguen con vida en #LeaguesCup2025



Watch all matches with MLS Season Pass on Apple TV 📺 pic.twitter.com/Es7yre58RZ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 2, 2025

Díaz, de 28 años, fue titular y disputó 69 minutos, en los que registró un 91% de precisión en sus pases y realizó dos remates a puerta.

Ojeda doubles the lead for @newyorkcityfc ante @clubleonfc 💪🩵



It's 2️⃣-0️⃣ in the first #LeaguesCup2025 match of the day 😎



Watch it now with #MLSSeasonPass on Apple TV 📺 https://t.co/hjtjvviUnE pic.twitter.com/l2cD6iCnXt — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2025

El equipo neoyorquino definió el encuentro en la primera mitad con goles de Alonso Martínez (7’) y Agustín Ojeda (32’).

El colombiano James Rodríguez tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero el arquero Matt Freese adivinó la dirección del disparo y evitó el gol.

El próximo compromiso del conjunto esmeralda será el martes 5 de agosto, cuando enfrenten al Columbus Crew en el Lower.com Field, a partir de las 6:30 p.m.