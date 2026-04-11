El panameño Ismael Díaz define triunfo vital del León en el Cuauhtémoc

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos de los tres remates de Díaz fue bajo los tres palos. Díaz, que jugó los 90 minutos, completó el 80% de los pases en el partido.

El panameño Ismael Díaz volvió a ser determinante en la Liga MX al marcar el gol que le dio la victoria al Club León por 0-1 sobre el Puebla, en duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

El resultado no solo significó el tercer triunfo consecutivo para los esmeraldas, sino también su ingreso a puestos de liguilla en la recta final del torneo.

Díaz, quien venía de aportar asistencias en las victorias frente a San Luis y Atlas, rompió su sequía goleadora con su tercera anotación del campeonato, la primera desde el pasado 7 de marzo.

Su tanto llegó al minuto 71, cuando apareció dentro del área para definir con la derecha, tras rebote del portero Ricardo Gutiérrez.

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Ismael Díaz de León no perdonó y aprovechó el regalo del arquero poblano.



🎽 @ClubPueblaMX 0-1 @clubleonfc 🦁 #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/11qi7VpgVG — FOX (@somos_FOX) April 11, 2026

El compromiso fue parejo en términos generales, aunque León mostró mayor efectividad en los momentos clave. Puebla tuvo más posesión del balón (54%) y generó un volumen ofensivo importante con 16 remates, pero careció de precisión, registrando apenas un disparo a puerta. En contraste, León fue más directo y aprovechó una de sus tres llegadas claras para inclinar la balanza.

Durante la primera mitad, ambos equipos intercambiaron aproximaciones sin éxito. El propio Díaz avisó con un remate que fue contenido por el arquero poblano, mientras que los locales intentaron hacer daño principalmente por la vía aérea. Sin embargo, el marcador no se movió antes del descanso.

En el complemento, León ajustó mejor y comenzó a generar peligro con mayor claridad. La jugada del gol nació tras una serie de rebotes dentro del área, donde Díaz mostró oportunismo y sangre fría para empujar el balón al fondo de la red.

En los minutos finales, Puebla buscó el empate con intensidad, apoyado también por múltiples tiros de esquina, pero se encontró con una defensa ordenada y un León que supo gestionar la ventaja. Incluso, el cierre del partido estuvo marcado por la tensión, con decisiones arbitrales revisadas por el VAR y una expulsión para los locales.

Con este triunfo, León toma impulso en la tabla y se posiciona sexto con 19 puntos, siendo zona de clasificación a la liguilla. Ahora, el equipo dirigido con ambición de cerrar fuerte el torneo deberá recibir a Juárez y América, antes de visitar a Toluca en la última jornada de la fase regular.