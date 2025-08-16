El panameño Ismael Díaz le da al León una victoria sobre Necaxa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol este viernes para darle al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo un triunfo por 0-1 sobre el Necaxa, en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la quinta jornada del campeonato, Díaz pisó el área en el minuto 12 y de derecha venció al guardameta argentino Ezequiel Unsaín para darle a su equipo su segunda victoria y subirlo al noveno lugar, dos sitios encima de Necaxa.

Los visitantes mantuvieron la posesión de la pelota a su favor en el resto de la primera mitad, en la que los Rayos del estratega Fernando Gago buscaron goles, mas carecieron de puntería.

Necaxa se volcó al ataque y estuvo cerca de empatar, pero su goleador, el colombiano Diber Cambindo, dejó ir por lo menos tres jugadas claras de gol, a lo cual se sumaron otros remates desviados.

León dejó ir la posibilidad de ampliar su ventaja, cuando en el 84 el uruguayo Nicolás Fonseca cobró un penalti. Necaxa bajó el ritmo de juego y sufrió su segundo revés.

Un rato antes, el italiano de origen brasileño Joao Pedro convirtió dos anotaciones para darle al San Luis un triunfo por 2-0 al Puebla del argentino Pablo Guede, que renunció para convertirse en el segundo entrenador que pierde su empleo en el Apertura, luego de que el mexicano Gonzalo Pineda fuera despedido por el Atlas.

La quinta jornada continuará este sábado, cuando el Tigres UANL, segundo de la tabla, reciba al América, el campeón Toluca a los Pumas UNAM, el líder Pachuca al Tijuana, Cruz Azul a Santos Laguna y Guadalajara al Juárez.

El domingo se enfrentarán Querétaro-Atlas y Monterrey-Mazatlán.