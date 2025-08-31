Panamá, 31 de agosto del 2025

    Fútbol mexicano

    El panameño Ismael Díaz sigue enamorando con goles en el León

    Humberto Cornejo
    El panameño Ismael Díaz sigue enamorando con goles en el León
    Ismael Díaz llegó a León procedente de la Universidad Católica de Ecuador. Foto: Tomada de @clubleonfc

    Después de ser protagonista con un doblete en el triunfo contra Querétaro (3-0), el atacante panameño Ismael Díaz recibió elogios del técnico del León, Eduardo Berizzo, por el trabajo y la calidad que ha mostrado en la cancha.

    Díaz, de 28 años, anotó el primero a los 54 minutos con un potente disparo desde fuera del área, mientras que el segundo gol (73’) del istmeño llegó al aprovechar un rebote del portero José Hernández para solo empujarlo a las redes.

    “Es un futbolista internacional, que tiene un gran uno contra uno. También tiene que adaptarse a nuestra manera de jugar y a la manera de jugar de la liga”, dijo Berizzo en conferencia de prensa.

    “Hizo mucho daño cuando estaba abierto. Es un gran jugador en el uno contra uno, tiene una zancada importante, difícil de detenerlo. Su progreso también dependerá de nuestro progreso, nuestro progreso dependerá de su capacidad de adaptarse rápido”, agregó.

    Con estas dos anotaciones, el ariete istmeño llegó a cuatro tantos y se ubica en la sexta posición de la tabla de goleo, encabezada por Joao Pedro Geraldino con seis goles.

    Díaz llegó esta campaña al León, luego de su exitoso paso por la Universidad Católica de Ecuador, donde se convirtió en un líder en el ataque.

    Este talentoso jugador forma parte de la convocatoria de Thomas Christiansen para los partidos de eliminatoria mundialista contra Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

