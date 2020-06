El panameño Jorman Aguilar sigue rompiendo las redes en Costa Rica

El delantero Jorman Aguilar anotó su segundo gol en el regreso del fútbol costarricense tras la larga pausa por la pandemia del coronavirus.

Aguilar marcó uno de los goles en la victoria de su equipo el San Carlos por 2 a 1 sobre el Universitarios en un encuentro disputado en la tarde de ayer miércoles 3 de junio.

Con la anotación, Aguilar llegó a los 10 tantos en el torneo Clausura tico.

La mala noticia para el atacante panameño es que la victoria sobre el conjunto ya descendido de la U no evitó que los apodados Toros del Norte se quedaran con muy pocas opciones de clasificar a la ronda de semifinales, cuando sólo quedan dos jornadas para el final de la ronda regular.

Para el autor de un gol para Panamá en el recordado Mundial Sub-17 en México 2011, su desempeño individual en el actual semestre representa una de sus mejores participaciones en el extranjero.









Solo su anterior paso por la segunda división portuguesa cuando marcó 11 tantos en 40 partidos para el Olhanense en la temporada 2016/2017 figuran como una cifra mayor.

Sobre su actuación, el periódico AM de Costa Rica publicó una nota sobre el buen desempeño del atacante panameño al recalcar que “el goleador de San Carlos festeja un gol cada 138 minutos”. Un promedio de anotaciones que coloca a Aguilar “como uno de los mejores delanteros del fútbol nacional”, agregó la nota.

Son 10 goles en 18 partidos para Aguilar, todo en mil 380 minutos disputados del actual torneo.

El artillero de perfil izquierdo se sitúa entre los cinco primeros goleadores del campeonato, a solo cinco tantos del máximo anotador Christian Bolaños, del Saprissa, y sus 15 anotaciones.

Aguilar, de 25 años de edad, también se refirió a la importancia de jugar con un experimentado delantero, de recordada trayectoria en la selección de Costa Rica como Alvaro Saborío en el equipo de San Carlos.

“Yo me siento muy feliz cada vez que Álvaro Saborío está en la cancha, porque cojo la experiencia de lo que él me diga, de como me posiciona y de sus consejos. Para mí fue un sueño venir a jugar con él, porque siempre lo veía cuando estaba pequeño”, dijo Aguilar en declaraciones al periódico AM.

El próximo partido para el San Carlos será este domingo 7 de junio ante el actual campeón Herediano.