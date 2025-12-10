Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Fútbol

    El panameño José Córdoba listo para volver Norwich City

    Humberto Cornejo
    José Córdoba no ve acción desde el 10 de octubre, cuando se lesionó ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Tomadas de @arg_norwich

    El entrenador del Norwich City, Philippe Clement, confirmó que el defensor panameño José Córdoba volverá a estar disponible para el duelo del sábado ante el Southampton, correspondiente a la jornada 21 de la Championship inglesa.

    El técnico lo anunció al Eastern Daily Press, tras la victoria 2-1 del pasado martes 9 de diciembre frente al Stoke City.

    Córdoba, de 24 años, no veía acción desde el 10 de octubre, cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 1-0 de la selección de Panamá sobre El Salvador en el estadio Cuscatlán, en las eliminatorias rumbo al Mundial.

    El regreso del central llega en un momento clave para su equipo, que pese al triunfo del martes continúa en una situación complicada ya que el Norwich suma 14 puntos, se mantiene en la penúltima posición de la tabla (23 de 24 equipos) y aún está a cinco unidades de abandonar la zona de descenso.

    Esta es la segunda temporada de Córdoba con el Norwich, donde llegó el año pasado procedente del Levski Sofia de Bulgaria.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


