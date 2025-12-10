El panameño José Córdoba listo para volver Norwich City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador del Norwich City, Philippe Clement, confirmó que el defensor panameño José Córdoba volverá a estar disponible para el duelo del sábado ante el Southampton, correspondiente a la jornada 21 de la Championship inglesa.

El técnico lo anunció al Eastern Daily Press, tras la victoria 2-1 del pasado martes 9 de diciembre frente al Stoke City.

Our equaliser 🙏pic.twitter.com/0Az8MA1Mut — Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 9, 2025

Córdoba, de 24 años, no veía acción desde el 10 de octubre, cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 1-0 de la selección de Panamá sobre El Salvador en el estadio Cuscatlán, en las eliminatorias rumbo al Mundial.

¡El camino de los canaleros! Todos los goles del último tramo rumbo al Mundial 🔥⚽ pic.twitter.com/LOyeEuOVEt — Concacaf (@Concacaf) November 26, 2025

El regreso del central llega en un momento clave para su equipo, que pese al triunfo del martes continúa en una situación complicada ya que el Norwich suma 14 puntos, se mantiene en la penúltima posición de la tabla (23 de 24 equipos) y aún está a cinco unidades de abandonar la zona de descenso.

We progress in the FA Youth Cup 💛 pic.twitter.com/bLphAmUnWl — Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) December 9, 2025

Esta es la segunda temporada de Córdoba con el Norwich, donde llegó el año pasado procedente del Levski Sofia de Bulgaria.