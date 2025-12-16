El panameño José Luis Rodríguez estaría en el radar de Rayados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño José Luis Rodríguez vuelve a aparecer en el radar de uno de los clubes más poderosos del fútbol mexicano.

Medios locales han vinculado al extremo istmeño con un posible traspaso a los Rayados de Monterrey, interés que surge tras el destacado rendimiento que ha sostenido con el FC Juárez.

RAYADOS ANALIZA MÁS OPCIONES PARA LOS EXTREMOS



Además de Luca Orellano, en la carpeta de opciones de Rayados aparecen Luiz Araújo, extremo brasileño del Flamengo, y José Luis Rodríguez, futbolista panameño de FC Juárez.



Ambos perfiles encajan en la búsqueda del club por un…

De acuerdo con la prensa mexicana, Rodríguez integra una lista de futbolistas que analiza la directiva regiomontana para reforzar su plantilla, junto con el brasileño Luis Araújo y el argentino Luca Orellano.

El buen momento del panameño, su regularidad y su capacidad para adaptarse a distintas funciones lo han convertido en una de las piezas más confiables del conjunto fronterizo.

Desde su llegada a Juárez en el Torneo Apertura 2024, procedente del Estrella Roja de Belgrado, Puma ha disputado tres torneos cortos, consolidándose como titular habitual. Su rendimiento llevó al club a ejercer, el pasado 2 de junio, la opción de compra, firmándolo por tres temporadas, con contrato vigente hasta junio de 2028.

De concretarse el movimiento, Rodríguez se convertiría en el segundo futbolista panameño en vestir la camiseta de Monterrey, luego del histórico paso del defensor Felipe Baloy, quien militó en la institución entre 2005 y 2009.

Cerramos un torneo histórico con la misma ilusión y la certeza de que vienen cosas aún mejores.

¡Seguimos juntos, afición! 💚 pic.twitter.com/GtJMF4Vhn1 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 2, 2025

El atacante cuenta con una trayectoria internacional destacada tras su paso por clubes como KAA Gent (Bélgica), Alavés, Lugo y Sporting de Gijón (España), Famalicão (Portugal) y Estrella Roja (Serbia). A nivel de selecciones, es pieza clave de Panamá, combinado que recientemente aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Esta será su segunda experiencia en esta cita, luego de haber participado en Rusia 2018.

Monterrey, uno de los clubes más importantes y con mayor poder económico de México, viene de conformar en el último torneo una plantilla de alto nivel en la que figuran nombres como Héctor Moreno, Jesús Tecatito Corona, Sergio Canales, Anthony Martial y Sergio Ramos.