El panameño Josué Vergara es nuevo fichaje del KAA Gent de Bélgica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero panameño fue anunciado como nuevo fichaje del KAA Gent de Bélgica tras su gran paso por el FK Auda de Letonia.

El joven delantero Josué Vergara fue anunciado como nuevo fichaje del KAA Gent de Bélgica, en una operación que confirma su meteórico ascenso en el balompié internacional.

Vergara, de apenas 18 años, llega procedente del FK Auda de Letonia, donde tuvo un impacto inmediato tras incorporarse en febrero de este año. El atacante istmeño firmó una destacada actuación en la primera división letona, registrando 13 goles y 3 asistencias en 17 partidos, números que despertaron el interés de varios clubes europeos.

“La llegada de Vergara encaja a la perfección con nuestra estrategia deportiva: incorporar jugadores jóvenes y prometedores que se complementen con jugadores más experimentados. Josué también estaba en la mira de otros clubes, pero nos complace que haya elegido al KAA Gent”, expresó Kjeld Fort, director de Operaciones de la institución.

El delantero panameño, internacional juvenil, destaca por su imponente físico, con una estatura de 1,96 metros, combinada con potencia y olfato goleador. Estas características le permitieron consolidarse rápidamente en Letonia y ahora dar un paso importante en su carrera.

Vergara firmó un contrato por cinco temporadas con el conjunto belga, que además disputará la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa Conference League.

De acuerdo con reportes de mercado, la transferencia rondaría los $2.9 millones, cifra que representa una venta récord para el FK Auda y confirma el valor creciente del talento panameño en el fútbol internacional.