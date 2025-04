El panameño Luis Sáez evoluciona favorablemente tras accidente

El agente del panameño Luis Sáez, Kiaran McLaughlin, informó que el médico lo evaluó y determinó que estará adolorido, pero que no tiene ningún hueso roto.

“Acabo de hablar con el médico y me dijo que mañana Luis Sáez estará dolorido, pero no tiene nada roto”, dijo McLaughlin.

“Luis quiere montar mañana, veremos cómo se encuentra. Gracias a todos por los buenos deseos.”, agregó.

Sáez sufrió este martes una caída en el hipódromo Keeneland, en Lexington, Kentucky, y está siendo evaluado por personal médico.

Según información de medios estadounidenses, Sáez cayó en la recta final de la segunda carrera cuando montaba a Fateful Lightning.

El istmeño se fue al suelo sobre el hombro derecho del caballo y quedó debajo de sus patas; Fateful Lightning tropezó con el jinete. Se informa que el ejemplar salió ileso del incidente.

Sáez fue subido a una ambulancia y retirado de sus monturas para el resto de la jornada del martes.

El periodista Marcus Hersh indicó que Sáez tiene molestias en la espalda baja, pero que tiene movimiento completo del cuerpo.

Per @iradortiz who just went out to the turf course to check on him @luissaezpty says he has pain in his lower back in a @keenelandracing R2 spill that occurred when his mount ducked out from the crop, but Saez has full arm and leg movement, conscious and communicating.