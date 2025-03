El panameño Michael Amir Murillo renueva su contrato con el Olympique de Marsella hasta 2028

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 👏🇵🇦



Our right-back extends his Olympic adventure until 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️💙 pic.twitter.com/jumkg3fzne