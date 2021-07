El panameño Oscar Terán ocupa el cuarto lugar en carrera de Wisconsin

El piloto panameño Oscar Terán terminó en el cuarto lugar en la sexta carrera del Pro Am de la serie The Trans Am en la categoría TA, que tuvo como escenario la pista Road America en Wisconsin, Estados Unidos.

De acuerdo con el registro del evento, Terán completó las 25 vueltas en 2 horas 9 minutos 092 segundos. La carrera fue ganada por Chris Dyson quien empleó 2h 07m 521s.

“Salimos de la posición 17, fuimos remontando desde la primera vuelta, de manera conservadora porque los choques están al día. Estando en el noveno puesto vino una bandera amarilla pero ya me encontraba con el grupo de autos rápidos, se complicaron los pases”, afirmó Terán después de la carrera.

Para esta prueba Terán y su equipo trabajaron en la mejora del motor del Ford Mustang con un aumento de 40 caballos de fuerza. Al mismo tiempo se realizaron ajustes en los frenos, la suspensión y en la aerodinámica.