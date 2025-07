El panameño Ramiro Mendoza es homenajeado por Somerset Patriots

El exgrandes ligas panameño Ramiro Mendoza recibió un reconocimiento del equipo Somerset Patriots (Yankees de Nueva York), al ser encargado de hacer el lanzamiento de honor en el partido que enfrentaban al Richmond Flying Squirrels (Gigantes de San Francisco), en el TD Bank Ballpark.

Four-time @Yankees World Series Champion Ramiro Mendoza still has it. pic.twitter.com/2QEJVVU8z1