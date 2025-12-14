Panamá, 14 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fichaje

    El panameño Tomás Rodríguez llega a Olimpia de Paraguay

    Humberto Cornejo
    El panameño Tomás Rodríguez llega a Olimpia de Paraguay
    Tomás Rodríguez se ha convertido en un jugador fijo en las convocatorias de Thomas Christiansen. Foto: Elysée Fernández

    El delantero panameño Tomás Rodríguez continuará su carrera en el fútbol sudamericano tras confirmarse su llegada a Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más tradicionales e históricos del continente.

    Según medios de ese país, el atacante arriba en condición de cedido desde el Monagas de Venezuela, en una operación que representa un paso importante en su trayectoria profesional.

    Rodríguez, de 26 años, viene de consolidarse como una de las figuras ofensivas del Monagas. En la temporada 2025, el panameño disputó 33 partidos y anotó 12 goles en todas las competiciones, ratificando su capacidad goleadora y su regularidad. Un año antes, en 2024, también sumó 33 encuentros y 19 anotaciones, números que despertaron el interés de varios clubes de la región.

    Formado en el Alianza FC de Panamá, donde debutó profesionalmente en 2016, Rodríguez dio el salto al Sporting San Miguelito en 2020, club desde el cual fue transferido al Monagas en 2024. Su progresión ha sido constante, convirtiéndose en un delantero de referencia por su potencia, movilidad y olfato goleador.

    A nivel internacional, Rodríguez forma parte de la selección de Panamá, que recientemente aseguró su clasificación a la Copa del Mundo.

    Ahora, en Olimpia, Rodríguez afronta el reto más importante de su carrera, con la ilusión de seguir creciendo y competir en torneos continentales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • Contraloría inicia auditoría a fondos que transfirió el MEF a gobiernos locales en el gobierno de Mulino. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más