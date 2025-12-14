El panameño Tomás Rodríguez llega a Olimpia de Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Tomás Rodríguez continuará su carrera en el fútbol sudamericano tras confirmarse su llegada a Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más tradicionales e históricos del continente.

Según medios de ese país, el atacante arriba en condición de cedido desde el Monagas de Venezuela, en una operación que representa un paso importante en su trayectoria profesional.

Rodríguez, de 26 años, viene de consolidarse como una de las figuras ofensivas del Monagas. En la temporada 2025, el panameño disputó 33 partidos y anotó 12 goles en todas las competiciones, ratificando su capacidad goleadora y su regularidad. Un año antes, en 2024, también sumó 33 encuentros y 19 anotaciones, números que despertaron el interés de varios clubes de la región.

Formado en el Alianza FC de Panamá, donde debutó profesionalmente en 2016, Rodríguez dio el salto al Sporting San Miguelito en 2020, club desde el cual fue transferido al Monagas en 2024. Su progresión ha sido constante, convirtiéndose en un delantero de referencia por su potencia, movilidad y olfato goleador.

A nivel internacional, Rodríguez forma parte de la selección de Panamá, que recientemente aseguró su clasificación a la Copa del Mundo.

Ahora, en Olimpia, Rodríguez afronta el reto más importante de su carrera, con la ilusión de seguir creciendo y competir en torneos continentales.