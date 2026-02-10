Panamá, 10 de febrero del 2026

    Fútbol

    El panameño Víctor Griffith es nuevo jugador de Emelec

    El istmeño llegó para reforzar su mediocampo de cara a la temporada 2026, tras su paso por el fútbol europeo con el St. Johnstone de Escocia.

    Humberto Cornejo
    Víctor Griffith en la Copa Oro 2025 con la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

    El Club Sport Emelec, uno de los equipos grandes del fútbol ecuatoriano, anunció oficialmente la contratación del mediocampista panameño Víctor Griffith, quien se incorpora como refuerzo para la temporada 2026 de la Liga Pro.

    Griffith, de 25 años, llega al fútbol ecuatoriano tras su paso por el St. Johnstone de Escocia, donde disputó su segunda campaña luego de incorporarse en la temporada 2024-2025.

    Víctor Griffith en un partido con el St. Johnstone de Escocia. Tomado de @St. Johnstone FC

    “El Club Sport Emelec da la bienvenida a Víctor Griffith, volante de la selección panameña, de 25 años, proveniente del St. Johnstone de Escocia, que se incorpora al equipo como refuerzo para la temporada 2026”, indicó la institución en redes sociales.

    “Posicionamiento, despliegue y entrega para fortalecer nuestro mediocampo. ¡Bienvenido al Bombillo!”, agregó.

    Además de su experiencia en el fútbol europeo, Griffith ha desarrollado una carrera internacional que incluye pasos por el Santos de Guápiles de Costa Rica y el Portland Timbers de Estados Unidos. En Panamá, defendió las camisetas del Tauro y del Árabe Unido.

    El mediocampista también cuenta con trayectoria en la selección de Panamá, con participación reciente en la Copa Oro 2025, lo que respalda su experiencia a nivel internacional.

    En Ecuador, Griffith se reencontrará con compatriotas y compañeros de selección como José Fajardo, Azarias Londoño y Everardo Rose, quienes forman parte de Universidad Católica.

    Con su llegada, Emelec suma un refuerzo con recorrido internacional y presencia física en el mediocampo, con el objetivo de potenciar su plantilla de cara a la nueva temporada del fútbol ecuatoriano.

