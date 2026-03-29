El pelotero santeño Yeison Austin se mantiene estable tras golpe en la cabeza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la liga de Los Santos también explicó Ismael Velasco resultó lesionado y deberá someterse a cirugía.

La trifulca registrada el pasado sábado en el partido entre Los Santos y Veraguas, en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, dejó varios lesionados y encendió las alarmas en el béisbol nacional, especialmente por la condición del pelotero santeño Yeison Austin, quien recibió un golpe contundente en la cabeza.

El caso fue catalogado por el Ministerio de Salud de Panamá como un traumatismo craneoencefálico con herida en la cabeza, situación que mantiene bajo observación médica al jugador.

Sobre su estado actual, el presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Los Santos, Max Amaya, ofreció detalles a La Prensa tras visitarlo en el hospital.

“Se ve estable, se ve bastante bien. Está un poco soñoliento, pero está clarito, está bien, está hablando, recibe visita y está dentro de las 48 horas que los especialistas dijeron que hay que esperar cómo va esto”, dijo Amaya.

“Ya le han hecho un par de CAT ahí para ir viendo cómo va evolucionando, imagino que es por la hinchazón, el golpe y todo el asunto. Se encuentra hospitalizado en el Nelson Collado, en el área de cuidados intensivos”, agregó.

Amaya también se refirió al proceso legal que se desarrolla tras lo ocurrido, indicando que ya se han tomado acciones por parte de las autoridades competentes.

“Nos presentamos en el Ministerio Público como representante legal de la organización y nos informan que el caso se está atendiendo como de oficio, en donde la investigación anoche mismo se dio con la detención del pelotero de Veraguas y bueno, todo está en investigación”, mencionó.

Esto ratifica el comunicado de la Policía Nacional, que informó que actuó de inmediato ante la agresión, logrando la aprehensión del presunto responsable.

En cuanto a otro de los afectados, el dirigente confirmó que el jugador Ismael Velasco también sufrió una lesión de consideración en una de sus manos y necesita cirugía.

“Exactamente, aparentemente él presenta también un tema en una de sus manos, no he tenido la oportunidad de conversar con él. Anoche, sí rápido, rápido, pero tengo entendido que sí, que él tiene que someterse a una cirugía”, expresó Amaya.

Más allá de los hechos, Amaya hizo un llamado enfático a la calma y a la reflexión dentro del entorno del béisbol, resaltando el impacto que este tipo de situaciones genera en la sociedad.

“Lo que interesa más en este momento es la recuperación de todas las personas que resultaron lesionadas y que se les pide a ambas fanaticadas cordura, algo de tolerancia, y que tengan mucho cuidado en el tema de las redes sociales, porque la idea no es que esto se vea como un tema regional, sino más bien que se vea como un tema de solidaridad ante lo sucedido”, expresó el dirigente.

“Nadie apadrina las cosas que se hacen mal, pero sí se les pide a los peloteros que tengan más tolerancia dentro de los cuadros, porque lo que hagan dentro del cuadro se transmite a los fanáticos, a los familiares. Es importante buscar la cordura dentro de un deporte tan lindo como es el béisbol, que siempre se vive como una fiesta panameña. Aquí nos están viendo los niños todos los días y de verdad que es una falla nuestra y de todos”, concluyó.