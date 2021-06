El piloto panameño Oscar Terán regresa a las pistas este fin de semana

CAMPEONATO DE AUTOMOVILISMO THE TRANS AM

El piloto profesional panameño Oscar Terán regresará este fin de semana a la pista de carrera, como parte del campeonato norteamericano de automovilismo Pro Am de la serie The Trans Am en la categoría TA.

La cita está programada para este domingo 4 de julio de 2021, en la pista Road America, en Wisconsin, Estados Unidos.

“Hemos mejorado el poder en el motor que nos hacía falta, se han aumentado 40 caballos de fuerza”, contó Terán a La Prensa, previo a su viaje a territorio estadounidense. Es decir, que el Ford Mustang que conduce −y que probará este viernes− tendría entre 880 a 890 caballos de fuerza.

También se han dado mejoras en la frenada del vehículo, en su suspensión y en la aerodinámica. Esto último va a funcionar “muy bien” en este circuito de cuatro millas y que conoció hace 6 años cuando realizó unas prácticas.

“Ese circuito es bastante rápido y largo, es el más largo de Estados Unidos… he estado ahí pero ahora será como una primera vez”, dijo el panameño, quien este año ganó el circuito de Charlotte Race Speedtour Challenge.

Terán, quien forma parte del equipo Breathless Racing, tendrá dos prácticas el día viernes; al día siguiente es la clasificación y el domingo es el día de la carrera, para lo cual tiene las mejores expectativas.

El campeonato en el que participa Terán es de seis carreras en total. La del domingo representa su cuarta participación en esta cita automovilística.