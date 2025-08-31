El Poderoso rescata un punto ante el invicto Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Monjes del San Francisco lograron sacar un punto de visita al Plaza Amador, el equipo del momento, luego de empatar el sábado 30 de agosto 2-2, en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los Leones mostraron su contundencia en los primeros 25 minutos del encuentro con la anotación de cabeza del defensor Harold Cummings (16’), tras un cobro de tiro libre; mientras que Yoameth Murillo (22’) puso a gritar a los aficionados en el COS Sport Plaza con el tanto que significaba el 2-0 en el electrónico.

La respuesta de El Poderoso llegó en la recta final del juego. El descuento fue obra de Miguel Camargo (73’), quien sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al guardameta.

La igualdad apareció a los 77 minutos con un testazo del experimentado Rolando Blackburn, luego de un centro dentro del área.

“Hay que valorar el esfuerzo de los muchachos, no es fácil estar 2-0 abajo. La mentalidad de los jugadores es increíble, hablamos en el entretiempo, hablamos de orgullo, de amor propio, de jerarquía y salimos a jugar otra cosa”, dijo David Acosta, director del San Francisco.

“Jugamos contra el mejor equipo de Panamá, no es un secreto, están haciendo las cosas muy bien, felicitarlos. Es increíble cómo están colocando el nombre de nuestro país arriba, lo que están haciendo en Centroamérica”, agregó.

Por su parte, Mario Méndez expresó que quedó satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores, ya que han tenido actividad entre semana con su participación en la Copa Centroamericana.

“Venimos de jugar también en la semana, no es fácil, venimos también de hacer un esfuerzo grande contra el equipo de la Alianza de El Salvador en el Rommel.

Había que cuidar muchos jugadores, siento que teníamos que manejar mejor el partido”, mencionó Méndez al concluir el encuentro.

“Estoy tranquilo con el trabajo de los chicos. Gracias a Dios tengo una semana para poder descansar el grupo, no tengo partido en Centroamericana. Vamos a mirar, ya que todo el grupo se pueda recuperar al 100% y tenerlo en el juego universitario allá en Coclé”, añadió.

Con este resultado, Plaza Amador llegó a 16 puntos, se mantiene como líder de la Conferencia Este y como el único invicto del certamen; mientras que San Francisco suma 13 unidades y encabeza la Conferencia Oeste.

En la próxima fecha, El Poderoso recibirá el viernes 5 de septiembre la visita del Umecit, en el estadio Agustín Muquita Sánchez; mientras que los Leones viajarán el sábado 6 de septiembre a Coclé para medirse a Universitario, en el estadio Universidad Latina.