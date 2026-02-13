Panamá, 13 de febrero del 2026

    fútbol

    El presidente del Barcelona, tras el 4-0 en Copa: ‘Lo del VAR fue una vergüenza’

    El Comité Técnico de Árbitros (CTA) explicó que la demora de más de seis minutos en decidir si había fuera de juego en el gol anulado a Cubarsí, se debió a un fallo en el fuera de juego semiautomático por tratarse de una “situación de mucha densidad de jugadores”.

    EFE
    El árbitro Martínez Munuera señala una falta contra el Barcelona, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputaron este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

    El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, calificó este viernes de “vergüenza” la actuación del VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí en la derrota azulgrana ante el Atlético de Madrid (4-0) en las semifinales de la Copa del Rey, y aseguró que el club catalán pedirá “explicaciones”.

    Un Atlético descomunal golpea al Barcelona

    “Quiero calificarlo de vergüenza. Estar ocho minutos pendientes de una resolución... Como presidente quiero decir que esto no lo dejaremos así, pediremos explicaciones. No puede ser que tarden ocho minutos para ver qué pasa en una jugada”, valoró Yuste en declaraciones a la emisora ‘Catalunya Ràdio’.

    El Comité Técnico de Árbitros (CTA) explicó que la demora de más de seis minutos en decidir si había fuera de juego en el gol anulado a Cubarsí, que hubiese significado el 4-1 en el minuto 52, se debió a un fallo en el fuera de juego semiautomático por tratarse de una “situación de mucha densidad de jugadores”.

    “Siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva”, justificó el CTA.

    Unas explicaciones que no convencieron al presidente del Barcelona ni tampoco al vestuario, como expresó el centrocampista Frenkie de Jong tras el encuentro.

    “Vi después la imagen y se puede ver claramente que no había fuera de juego. En la imagen que se enseñó en televisión del fuera de juego no se ve el contacto con el balón y después se ve la imagen en la que Fermín chuta y el defensor está un metro por detrás de Robert (Lewandowski). Creo que es muy raro”, señaló el neerlandés.

    Un enfado dirigido a la sala VOR más que hacia el colegiado Juan Martínez Munuera: “Él (arbitro) no puede hacer mucho, porque también está esperando. No tiene la imagen o el vídeo, pero el VAR la tiene. La imagen que vi, si no es IA, que ahora ya no te das cuenta... Si esta es la foto, es un escándalo, porque es muy claro”.

    El Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, se impuso por 4-0 en la ida de la semifinal de Copa del Rey, que se resolverá el 3 de marzo.

    En el otro lado del cuadro, la Real Sociedad se impuso por 0-1 al Athletic Club en la ida de la semifinal, cuya vuelta se disputará el 4 de marzo.

