El presidente José Raúl Mulino sanciona la Ley 509, que reorganiza Pandeportes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nueva Ley adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995 que reorganiza Pandeportes.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este miércoles 25 de febrero de 2026 la Ley 509, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), y dicta otras disposiciones.

Esto ocurre luego de que la Asamblea Nacional acogiera las objeciones parciales presentadas por el Ejecutivo en octubre pasado.

“La sanción se dio luego de que la Asamblea Nacional acogiera las recomendaciones del Ejecutivo, que objetó parcialmente, por inexequibles, los artículos 31-M y 31-N, y por inconvenientes, los artículos 31-B y 31-F, contenidos en el Proyecto de Ley 100 de 2024, que había aprobado el Órgano Legislativo en septiembre de 2025”.

En la objeción enviada en octubre de 2025, el Ejecutivo advirtió que “los artículos 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria, en contravención de lo dispuesto en los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política”.

Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes. Foto: Elysée Fernández

Asimismo, señaló que los artículos 31-B y 31-F generaban una duplicidad funcional y programática, conforme al Texto Único de la Ley 16 de 1995, que reorganiza Pandeportes, y a la Ley 50 de 10 de diciembre de 2007, modificada por la Ley 9 de 22 de febrero de 2011.

En octubre de 2025, el Ministerio de la Presidencia explicó que el proyecto fue objetado por el presidente de la República porque buscaba crear un Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas que entraba en conflicto con el marco jurídico vigente.

El Ejecutivo señaló que la iniciativa duplica funciones que ya son ejercidas legalmente por Pandeportes, lo cual contraviene la regulación integral del deporte, la recreación y la actividad física en Panamá.

José Raúl Mulino, presidente de la República, durante su recorrido en el estadio Roberto Mariano Bula. Cortesía/Pandeportes

El Ejecutivo añadió que, aunque el proyecto busca facilitar a los atletas el acceso a becas deportivas en universidades extranjeras, esta función también duplica programas existentes.

Actualmente, el otorgamiento de becas deportivas y el cumplimiento de las condecoraciones y estímulos al mérito deportivo corresponden legalmente a Pandeportes, en conjunto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Tras el análisis legislativo, la Asamblea Nacional sometió nuevamente la norma con los cambios a los respectivos debates en el Pleno, logrando su aprobación en el tercer debate, el pasado 6 de enero de 2026.