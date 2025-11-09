Panamá, 09 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FÚTBOL

    El protagonista de la jornada 12: el despertar de Robert Lewandowski

    EFE
    El protagonista de la jornada 12: el despertar de Robert Lewandowski
    El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, celebra el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Celta y FC Barcelona en el estadio de Balaidos, en la capital gallega. EFE

    Se le presentó al Barcelona una oportunidad de recortar camino perdido en el clásico y no la desaprovechó. Necesitaba un momento así. Sentir la duda del líder y reafirmar sus convicciones. Y fue decisivo el despertar de Robert Lewandowski. Con 37 años sigue siendo el mejor goleador de la plantilla de Hansi Flick.

    Hasta Balaídos no ha sido una temporada sencilla para Lewandowski. Vio mermada su importancia, apartado del once, con Ferran Torres como delantero centro titular. Condicionado por el físico y señalado por una lesión con su selección, Polonia, en un partido en la ventana de octubre en el que, ‘tocado’, se mantuvo en el terreno de juego y regresó con una lesión muscular a la Ciudad Condal.

    En una cita clave para el paso al frente del Barcelona en LaLiga, Lewandowski regresaba a la titularidad y lo celebró con un triplete que le devuelve galones. Apenas era el quinto partido que comenzaba de los doce en los que participó en un curso cuya protagonismo decrecía.

    El protagonista de la jornada 12: el despertar de Robert Lewandowski
    El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski. EFE

    Con ‘fecha de caducidad’ en un contrato que expira a final de temporada, cuyos emolumentos han ido creciendo por cada año de antigüedad en el Barça, en vez de ir decreciendo según se fue haciendo mayor. Pero en el fútbol actual, como sigue demostrando Luka Modric con 40, y va camino Lewandowski con 37, la edad importa cada vez menos y hay privilegiados que pueden extender sus carreras lo inimaginable hace años.

    Y a Robert nunca le faltará el gol. Su recital en Vigo, en una primera parte que estará a final de temporada entre las más bonitas del campeonato liguero, lo inició marcando de penalti. Tumbó la reacción del Celta castigando un pequeño despiste de su defensor, para ser letal a la brillantez como asistente de Rashford.

    Y sentenció, ya en el segundo acto, con un salto imponente en el primer palo para peinar un saque de esquina convirtiéndose, pese a tener menos minutos, en el máximo goleador liguero del Barcelona con siete dianas. El poder goleador de Lewandowski está de vuelta. E

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más
    • Fiscalía desestima 4 querellas de Odila Castillo contra el periodista Rolando Rodríguez. Leer más