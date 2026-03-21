El PSG golea y recupera el liderato; Dro se estrena

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto de Luis Enrique selló su triunfo con una goleada y la vuelta a la cima de la Ligue 1, con un punto más que el Lens.

Apenas veinticuatro horas le duró al Lens el liderato provisional de la Ligue 1, el intervalo entre su victoria el viernes contra el Angers y el logrado en Niza por el París Saint Germain que completó una semana fantástica antes del parón internacional aderezada con el primer gol del español Dro Fernández desde que llegó a Francia.

El sexto encuentro del exjugador del Barcelona con el campeón le trajo el primer tanto, el tercero del plantel parisino. Una estupenda culminación del futbolista español que saltó al campo a falta de un cuarto de hora y que finalizó una buena acción coral de su equipo que acabó con la asistencia de Ousmane Dembele y el balón a la red.

La masiva marcha de jugadores de Luis Enrique a sus respectivas selecciones llegará con el equipo situado de forma brillante en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras arrollar al Chelsea, y asentado en la cima de la Ligue 1, a pesar de que tiene un partido pendiente, el del pasado fin de semana contra el Nantes.

No necesitó tirar de brillantez el campeón galo para solventar su choque de la vigésima séptima jornada, en el Allianz Riviera. Fue suficiente con la amenaza permanente del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y los goles de Nuno Mendes, de penalti, y Desire Doue. Pudo hacer más daño el cuadro visitante ante un rival que bastante tiene con mantenerse en la frontera de la permanencia y no caer a la zona de descenso.

⌛️ Large succès à Nice !

4⃣ buteurs et le premier but parisien de Dro Fernández.



🔴 ICI C'EST PARIS 🔵#OGCNPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/mWqvL4jGB0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2026

Pero no se le vio capaz al Niza de ganar al líder que sin acelerar pudo ponerse en ventaja en cada paso por el área de Kvaratskhelia que puso a prueba al meta Yehvann Diouf y otra después, también alrededor del cuarto de hora, que rozó el palo. Más clara fue la del minuto 37 cuando cabeceó a puerta vacía un pase desde la derecha de Doue, que superó al portero, y bajo palos rescató Abdulay Juma Bah.

Poco antes el Niza tuvo su primera amenaza cuando Dante remató un córner que salió fuera por poco.

Pero las opciones nicenses duraron hasta el borde del intermedio cuando un tiro de Doue dentro del área dio en la mano de Morgan Sanson. El VAR reclamó al árbitro que pitó penalti. No falló Nuno Mendes que adelantó al PSG.

El panorama del PSG se aclaró. Aún más tras el intermedio, cuando una buena combinación entre Kvaratskhelia y Nuno Mendes acabó con un pase del luso dentro del área a Desire Doue que hizo el segundo.

Desire Doue marca al Nice en el partido de la Ligue 1 jugado en Niza, Francia. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Demasiada cuesta para el Niza. Dos goles de desventaja y un jugador menos a la hora de partido, cuando Youssouf Ndayishimiye vio la tarjeta roja por una fea entrada sobre Kang In Lee.

Se rompió ahí el choque. El Niza, en inferioridad, bajó los brazos y el PSG, a pesar del carrusel de cambios, se acomodó y no perdonó. Dro Fernández hizo el tercero tras recibir un buen balón de Dembele. Y cuatro después, en el 85, Warren Zaire Emery hizo el cuarto, con facilidad.

El final se hizo largo al conjunto de Claude Puel, sin respuesta en cada acción del París saint Germain que selló su triunfo con una goleada y la vuelta a la cima de la Ligue 1, con un punto más que el Lens.