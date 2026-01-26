Panamá, 26 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    El puertorriqueño Nelson Colón es el nuevo seleccionador masculino de Panamá

    EFE
    El puertorriqueño Nelson Colón es el nuevo seleccionador masculino de Panamá
    Nelson Colón asumirá las riendas de la selección nacional de baloncesto. Cortesía

    El puertorriqueño Nelson Colón, exseleccionador de baloncesto masculino de Puerto Rico, es el nuevo director técnico de la escuadra de Panamá, con la que indicó que trabajará “con disciplina, visión y entrega para contribuir al crecimiento del equipo nacional”.

    “Por este medio, deseo informar oficialmente que he aceptado el reto y la responsabilidad de asumir el cargo de Entrenador del Equipo Nacional de Baloncesto en Panamá”, anunció Colón este lunes en un comunicado de prensa.

    “Recibo esta oportunidad con profundo agradecimiento, respeto y compromiso hacia el baloncesto panameño y hacia todos los atletas que representan con orgullo los colores de Panamá”, prosiguió en la nota.

    Colón fue director técnico de la selección masculina de baloncesto de Puerto Rico por tres años hasta que dimitió el 3 de octubre de 2024 y con el antecedente de haber clasificado al equipo a unos Juegos Olímpicos después de veinte años de ausencia.

    Ahora, en su nueva faceta con Panamá, indicó que “asumir este rol implica trabajar con disciplina, visión y entrega para contribuir al crecimiento del equipo nacional y al desarrollo integral del deporte”.

    “Mi enfoque estará dirigido a fortalecer la estructura del equipo, apoyar el talento local y fomentar una cultura de trabajo basada en la unión, el esfuerzo y la excelencia competitiva”, resaltó.

    A su vez, aseguró que cree “firmemente en el potencial del baloncesto panameño y en la importancia de construir un proyecto sólido y sostenible”.

    Al aceptar su nuevo rol, Colón también dejará de dirigir a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico-, a la que agradeció “su confianza y por brindarme el permiso y la oportunidad de asumir este compromiso, demostrando una vez más su apoyo a mi desarrollo profesional”.

    “Valoro la confianza depositada en mí y reitero mi compromiso de servir al baloncesto nacional con profesionalismo, respeto y pasión por el juego”, puntualizó.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Alcaldía de Panamá fija horarios y prohibiciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026. Leer más