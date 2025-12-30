Panamá, 30 de diciembre del 2025

    Fútbol

    El Real Madrid cierra 2025 como líder del ranking UEFA

    El Real Madrid encabeza el ránking de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas europeas, por delante de Bayern, Inter y Manchester City.

    EFE
    El Real Madrid encabeza el ranking de coeficientes de UEFA al cierre de 2025. EFE/

    El Real Madrid sostiene el liderato del ránking de coeficientes de la UEFA, por delante del Bayern Múnich y el Inter Milán, en una clasificación basada en los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

    El Real Madrid suma 131.500 puntos, según la clasificación UEFA publicada por el club blanco, líder por delante del Bayern Múnich (124.250), Inter Milán (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) y el último campeón de la Liga de Campeones, el PSG (109.500).

    El ránking de coeficientes de clubes está basado en los resultados en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia durante las cinco últimas temporadas, en las que el Real Madrid conquistó en dos ocasiones la ‘Champions’.

    Entre los diez primeros clasificados hay dos equipos españoles, con el Barcelona en novena posición, tres alemanesBayern, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen—, tres inglesesManchester City, Liverpool y Arsenal—, un francésPSG— y un italianoInter de Milán—.

    Ranking de coeficientes UEFA:

    1. Real Madrid 131.500

    2. Bayern de Múnich 124.250

    3. Inter de Milán 121.250

    4. Manchester City 117.750

    5. Liverpool 115.500

    6. PSG 109.500

    7. Borussia Dortmund 98.750

    8. Bayer Leverkusen 98.250

    9. Barcelona 96.250

    10. Arsenal 93.000

