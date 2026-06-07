Panamá, 07 de junio del 2026
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    Fútbol

    El Real Madrid cierra las urnas y comienza el recuento de los votos

    El Real Madrid inició el recuento de votos para elegir a su presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, tras una jornada electoral que registró una participación superior al 31 % a falta del dato final.

    EFE
    El Real Madrid cierra las urnas y comienza el recuento de los votos
    Florentino Pérez compite contra otro candidato para el cargo de la presidencia del Real Madrid por primera vez desde que volvió al cargo en 2009. Fotos: EFE

    El Real Madrid cerró este sábado las urnas a las 20:00 (-2 GMT), tras once horas de votación, y dio inicio al recuento que decidirá el ganador de las elecciones a la presidencia del club, en las que compiten Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

    El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que determinará quién dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

    A falta de que el club facilite el dato definitivo de participación, el último balance oficial, correspondiente a las 17:00 horas, reflejaba el voto de 23.593 socios, un 31,37 % del censo.

    El primer dato de participación, registrado a las 13:00 horas, fue del 16,82 %, con 12.651 votantes. Cuatro horas después, el porcentaje prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 31,37 %.

    Como referencia, en las últimas elecciones con más de un candidato, celebradas en 2006, participaron 27.998 socios, el 42,9 % del censo electoral.

    EFE

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