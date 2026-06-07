El Real Madrid cierra las urnas y comienza el recuento de los votos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Real Madrid inició el recuento de votos para elegir a su presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, tras una jornada electoral que registró una participación superior al 31 % a falta del dato final.

El Real Madrid cerró este sábado las urnas a las 20:00 (-2 GMT), tras once horas de votación, y dio inicio al recuento que decidirá el ganador de las elecciones a la presidencia del club, en las que compiten Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que determinará quién dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

👀 Enrique Riquelme applaudi, une salle plus silencieuse pour Florentino Pérez lors des élections du Real Madrid !#beINSPORTS pic.twitter.com/0HRvgoC8V6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 7, 2026

A falta de que el club facilite el dato definitivo de participación, el último balance oficial, correspondiente a las 17:00 horas, reflejaba el voto de 23.593 socios, un 31,37 % del censo.

El primer dato de participación, registrado a las 13:00 horas, fue del 16,82 %, con 12.651 votantes. Cuatro horas después, el porcentaje prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 31,37 %.

Como referencia, en las últimas elecciones con más de un candidato, celebradas en 2006, participaron 27.998 socios, el 42,9 % del censo electoral.