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    Fútbol

    El Real Madrid de Mourinho gana su primera victoria de la pretemporada

    Con goles de Mario Rivas y Carlos Espí, el equipo merengue venció al Ferencvaros húngaro.

    EFE
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    El Real Madrid de Mourinho gana su primera victoria de la pretemporada
    El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, observa antes del partido amistoso de fútbol entre el Ferencvaros TC y el Real Madrid en Budapest, Hungría, el 8 de agosto de 2026.

    El Real Madrid derrotó al Ferencvaros húngaro (1-2) en el segundo partido amistoso de pretemporada, disputado en el Ferencvaros Stadion de Budapest, con goles de Mario Rivas y Carlos Espí.

    Mourinho tenía como objetivo que el estado de forma óptimo de sus jugadores aguantara durante los 90 minutos del partido. Enfrente estaba un Ferencvaros que, entre eliminatorias de Liga Europa y primeras jornadas de liga húngara, ya había disputado siete encuentros oficiales.

    El Real Madrid de Mourinho gana su primera victoria de la pretemporada

    El entrenador portugués introdujo sólo un cambio en la alineación del encuentro respecto al de la Fiorentina. Brahim, recién incorporado tras el Mundial y las vacaciones, entró para ocupar el extremo derecho, lo cual retrasó a Denzel Dumfries, que había debutado con el Real Madrid en esa posición y ahora se probaba como lateral, y mandó al banquillo a Trent.

    El conjunto blanco, vestido de verde oscuro para estrenar la segunda equipación, empezó el partido controlando la posesión, pero cometiendo algunos errores en la salida de la pelota que dieron al Ferencvaros ocasiones para intimidar a Lunin, aunque sin llegar a suponer verdadero peligro.

    En el lado contrario del campo, un Güler ‘box to box’ muy activo también generó opciones para los suyos, que no encontraron precisión en el último tercio del campo ni de cara a portería.

    El equipo entrenado por Mourinho se fue instalando cada vez con mayor asiduidad en torno al área de Dibusz, portero local. Al Madrid le costaba encontrar los huecos entre las pobladas líneas defensivas del Ferencvaros. Endrick lo intentó de cerca y de lejos, sin suerte.

    El que encontró portería fue el joven central Mario Rivas. En una conexión entre canteranos, Alexis Ciria recibió en la esquina derecha del área una pelota que venía del córner contrario y puso el centro a la frontal del área pequeña, donde esperaba la cabeza de Rivas para hacer el 0-1.

    El Real Madrid de Mourinho gana su primera victoria de la pretemporada

    Después del descanso, el Ferencvaros ejecutó 10 cambios y pareció salir con algo más de energía. Mourinho no se quedó atrás, con otras seis sustituciones. Hizo debutar a Bernardo Silva con el Real Madrid, además de probar la pareja de centrales Rüdiger-Huijsen y dar minutos a Carlos Espí y al recién renovado Vinicius.

    El conjunto blanco acabó con la efervescencia del equipo húngaro de forma tajante: con otro gol. Fue precisamente Carlos Espí el encargado de convertirlo, tras un pase de Fede Valverde hacia atrás desde dentro del área.

    Menos de 10 minutos más tarde, el español nacionalizado bosnio Kenan Kodro, ex de Osasuna, Athletic Club, Valladolid y Zaragoza, recortó distancias para el Ferencvaros, dando alas de nuevo a su equipo, más fino con el balón que en la primera mitad.

    El paso de los minutos fue afectando progresivamente al Madrid, con menos ideas frescas. Los de Mourinho, con menos presencia en campo contrario, intentaban tener la pelota controlada para no correr en su persecución.

    El conjunto blanco fue capaz de que no sucediera mucho más y sumar así un triunfo antes de su siguiente partido amistoso, el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña el miércoles 12 de agosto.

    Ficha técnica

    1 - Ferencvaros: Dibusz (Varga, m.46); Osváth (Zachariassen, m.46) (Sevikyan, m.80), Gómez (Raemaekers, m.46), Zohoré (Lakatos, m.79), Cadu (O’Dowda, m.46); Rommens (Nagy, m.46), Kanikovszki (Nagy, m.46), Arzani (Corbu, m.46) (Keïta, m.70); Csirkovics (Dele, m.46) (Szabó, m.79), Joseph (Kodro, m.46) (Lisztes, m.70) y Varga (Levi, m.46) (Bagi, m.80).

    2 - Real Madrid: Lunin; Dumfries (Trent, m.46), Mario Rivas (Huijsen, m.46), Joan Martínez (Rüdiger, m.46), Carreras (Lamini, m.83); Valverde (Lacosta, m.86), Camavinga (Carlos Espí, m.46); Brahim (Bernardo Silva, m.46), Arda Güler, Alexis Ciria (Vinicius, m.46); y Endrick (Cestero, m.64).

    Goles: 0-1, min. 41: Mario Rivas. 0-2, min. 49: Carlos Espí. 1-2, m. 57: Kodro.

    Árbitro: Balázs Berke (Hungría). Amonestó a Szabó (m.90) por parte del Ferencvaros y a Trent (m.91) por el Real Madrid.

    Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Ferencvaros Stadion de Budapest, la capital de Hungría, ante unos 20.000 espectadores.

    EFE

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