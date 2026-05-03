Panamá, 03 de mayo del 2026

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    El Real Madrid evita el alirón del Barcelona con un doblete de Vinicius

    El brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66 para sentenciar el partido.

    EFE
    El Real Madrid evita el alirón del Barcelona con un doblete de Vinicius
    El delantero del Real Madrid Vinicius Junior celebra tras marcar el 0-2. EFE/Quique García

    El Real Madrid, con un doblete de Vinicius, derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón del Barcelona.

    El conjunto blanco, que tuvo que lamentar la lesión de Mendy, esperó a la segunda parte para sacar a relucir toda su precisión y el brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66.

    El Espanyol, que sigue sin alejarse del descenso, enseñó los dientes con un remate de cabeza de Cabrera al final de la primera mitad y con tiros lejanos, pero desapareció del choque tras el 0-2.

    EFE

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