El Real Madrid evita el alirón del Barcelona con un doblete de Vinicius

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66 para sentenciar el partido.

El Real Madrid, con un doblete de Vinicius, derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón del Barcelona.

El conjunto blanco, que tuvo que lamentar la lesión de Mendy, esperó a la segunda parte para sacar a relucir toda su precisión y el brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66.

El Espanyol, que sigue sin alejarse del descenso, enseñó los dientes con un remate de cabeza de Cabrera al final de la primera mitad y con tiros lejanos, pero desapareció del choque tras el 0-2.