El Real Madrid golea a la Real Sociedad 4-1 y duerme líder

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad con doblete de Vinícius Jr. y se colocó líder de LaLiga, a la espera de lo que haga el Barcelona. Los blancos dominaron tras el empate momentáneo de Oyarzabal y resolvieron con autoridad en casa.

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31.

Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes.

La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.