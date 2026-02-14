Panamá, 14 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Real Madrid golea a la Real Sociedad 4-1 y duerme líder

    El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad con doblete de Vinícius Jr. y se colocó líder de LaLiga, a la espera de lo que haga el Barcelona. Los blancos dominaron tras el empate momentáneo de Oyarzabal y resolvieron con autoridad en casa.

    EFE
    El Real Madrid golea a la Real Sociedad 4-1 y duerme líder
    El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. celebra su segundo gol, cuarto del equipo blanco, durante el partido de la jornada 24 de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín

    El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31.

    Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes.

    La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más