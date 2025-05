El Real Madrid, la víctima favorita de Lamine Yamal esta temporada

Dos goles y dos asistencias ha firmado el extremo del Barcelona Lamine Yamal en los tres partidos que esta temporada ha disputado contra el Real Madrid, su víctima favorita en la campaña de su eclosión definitiva.

El talento del barrio de Rocafonda de Mataró, que jugará este domingo su séptimo y último clásico siendo menor de edad -el próximo 13 de julio cumple 18 años-, afronta el decisivo duelo liguero en su mejor momento, tras una estelar actuación en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Inter de Milán.

El Barça quedó apeado de la final de Múnich, pero el planeta fútbol descubrió, si es que ya no lo había hecho antes, que el joven internacional español se ha erigido con tan solo 17 años en uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

Se crece en las grandes ocasiones

Y es que en los grandes escenarios, como el del sábado, Lamine Yamal no se esconde. Ya avisó antes de la eliminatoria frente al conjunto italiano que para él la palabra ‘presión’ no existe. “No tengo miedo, lo dejé en el parque, en Mataró, hace tiempo”, dijo en rueda de prensa.

Cumplió con lo dicho y sobresalió tanto en la ida, marcando el gol con el que su equipo empezó a creerse que podía darle la vuelta al 0-2 inicial, como en la vuelta, donde también puso en muchos apuros a la zaga italiana a pesar de quedarse con la miel en los labios al no batir al guardameta Yann Sommer, clave para explicar la clasificación del Inter a la final.

En una temporada en la que ya ha marcado 15 goles y ha repartido 20 asistencias, Lamine Yamal se ha echado el equipo azulgrana a la espalda en los momentos calientes de las tres eliminatorias de la Champions que ha disputado. También ha dejado su huella en los tres clásicos disputados hasta la fecha.

Protagonista con goles y asistencias en los tres últimos clásicos

En el primer Real Madrid-Barcelona del curso (0-4), el extremo catalán no brilló como Raphinha, autor de un gol y una asistencia, o Lewandowski, que firmó un doblete, pero inscribió su nombre con un tanto, el tercero de su equipo, con el que se estrenó como goleador en un clásico.

También marcó en la goleada con la que el Barça levantó en enero la Supercopa de España (2-5), en Yeda (Arabia Saudí), donde igualó el tanto inicial del equipo blanco al culminar con clase un eslalon que recordó al mejor Messi.

En la reciente final de la Copa del Rey en Sevilla, que también se llevó el equipo catalán (3-2), el canterano no celebró ningún gol pero se inventó dos asistencias: la del primer tanto del partido de Pedro González ‘Pedri’ y la del empate de Ferran Torres (2-2) en los últimos compases.

“Hablando con Ronald (Araujo) en el hotel le dije: ‘Si nos marcan un gol no pasa nada, si nos marcan dos goles no pasa nada, porque este año no pueden con nosotros’”, dijo tras la final copera que se decidió con un gol de Jules Kounde en la prórroga.

Y, cuando tres días después le preguntaron en rueda de prensa si andaba algo crecido, el adolescente futbolista del Barça respondió: “Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí”.

Tras el varapalo que significó la derrota en el Giuseppe Meazza (4-3), Lamine Yamal quiere seguir ganando no solo para que no le puedan “decir nada”, que también, sino para dejar virtualmente sentenciada LaLiga para su equipo, sellar el ‘triplete nacional’ y aumentar sus opciones en la carrera para conquistar el Balón de Oro.