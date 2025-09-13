El Real Madrid resiste y gana en Anoeta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid, con 10 jugadores durante una hora por la expulsión de Dean Huijsen, venció a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad; Oyarzabal, de penalti, marcó para los locales en el segundo acto.

El conjunto blanco resistió en Anoeta en un partido trepidante correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. En la primera mitad el Madrid fue superior, y a pesar de la expulsión de Huijsen por derribar a Oyarzabal, se marchó al descanso 0-2 gracias a los tantos de Mbappé (minuto 12) y Arda Güler (minuto 44).

En el segundo acto, la Real recortó diferencias en el marcador con un gol de Oyarzabal desde el punto de penalti (minuto 55). El centro de Barrenetxea rechazó Carvajal con el brazo y el de Eibar no perdonó desde los once metros. Los locales lo intentaron, pero la poca claridad en ataque y la solidez defensiva del Madrid imposibilitó la remontada txuri-urdin. El Real Madrid mantiene el pleno de triunfos.