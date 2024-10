El Real Madrid venció al Villarreal con más talento individual que juego; alarma por lesión de Carvajal

Escuchar audio noticia

El Real Madrid venció (2-0) al Villarreal este sábado en la novena jornada de LaLiga EA Sports, en el Santiago Bernabéu, para igualar al líder FC Barcelona en lo alto de la tabla, aunque con un partido más, gracias a dos zapatazos desde fuera del área de Fede Valverde y Vinicius.

El equipo de Carlo Ancelotti sigue buscando su mejor versión, pero también sigue con talento de sobra como para resolver los partidos, aunque no brille en exceso.

El Villarreal, que aspiraba a pasar a los blancos en la tabla, no tuvo esa pegada pese a tener sus ocasiones y el Madrid cortó el bache de la última semana en una noche al final amarga por la lesión de Dani Carvajal.

Tras dejar escapar el derbi contra el Atlético el pasado domingo y caer entre semana en Champions contra el Lille, el campeón de Liga resolvió con algo de estrategia y un Vinicius que se sacó un misil a la escuadra cuando Ancelotti decidió mover sus piezas.

De inicio, el Villarreal demostró una mejor y más fluida conexión para llegar a la meta rival, con Álex Baena luciendo su buen estado de forma.

El internacional español, Pépé y Barry, camparon con bastante permisividad en una defensa poco intensa de los locales. No parecía tener el camino al gol claro el Madrid, pero en un saque de esquina en corto, que dejó pasar Jude Bellingham, Valverde fusiló el balón a la red, ayudado por un rebote en Baena. El ‘Submarino’ siguió a lo suyo y Pépé la estrelló en el larguero al instante.

El Madrid aprendió que sus opciones pasaban por buscar a Vinícius y el brasileño fue una pesadilla para Kiko Femenía. También galopó Mbappé, aunque tiene margen de mejora el francés tras su última lesión, y por si faltaba alguna duda, el Bernabéu recordó otro poco a Toni Kroos viendo al alemán entre el público en el videomarcador.

El excentrocampista seguirá sonando mientras el juego del Madrid no fluya mejor, pero este sábado tocaba ganar sí o sí para evitar una semana fatídica. En la reanudación, el equipo de Marcelino volvió a asomar y se libró el Madrid por fuera de juego de un penalti de Tchoauméni a Barry. Con todo, el Villarreal no quiso un ida y vuelta para no descuidar el peligro potencial de los blancos.

El técnico visitante pidió control y posesión y Ancelotti se decidió a mover piezas, quitando a Mbappé por Rodrygo y pasando a Vinícius al centro del ataque. El gran favorito al Balón de Oro tardó unos minutos en marcar la diferencia por dentro, ya que mandó un balón a la escuadra con un disparo perfecto en el minuto 73.

El 2-0 no tuvo reacción del Villarreal y el Madrid vivió cómodo el desenlace de un partido que apuntaba a mucho más movido. Sin embargo, en la última jugada, el Bernabéu se quedó frío, muy frío, con los gritos de dolor y la salida en camilla de Dani Carvajal, quien se lesionó de aparente gravedad ante Yeremy Pino.