El receptor Iván Herrera muestra progreso en su lesión de rodilla

El receptor panameño Iván Herrera ya muestra avances en su recuperación de rodilla, aunque no ha recibido autorización para sus entrenamientos de béisbol por parte de los Cardenales de San Luis.

Medios estadounidenses detallan que el istmeño se siente más cómodo a la hora de desplazarse.

Herrera, de 24 años, se recupera de una contusión en la rodilla izquierda que lo envió a la lista de lesionados por 10 días, aunque se estima que estará fuera de acción por unas cuatro semanas.

Esta temporada, el máscara oriundo de Panamá Oeste ha disputado ocho partidos. El último fue el 6 de abril contra las Medias Rojas de Boston, cuando presentó la molestia. En esta campaña, batea para .381, con cuatro jonrones y 11 carreras empujadas.

El pasado 2 de abril dejó una huella imborrable en la organización, luego de conectar tres jonrones en la victoria de los Cardenales 12-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Esto lo convirtió en el primer receptor en la historia de esta franquicia en llegar a esta cifra en un partido.

Iván Herrera slugs 3 homers, @Cardinals score 7 runs in the 8th inning for the victory. pic.twitter.com/xNtymNoZki