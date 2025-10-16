El regreso de Hillary Heron: La panameña vuelve a la máxima escena de la gimnasia mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras meses de recuperación, la gimnasta olímpica panameña Hillary Heron está de vuelta en la escena internacional y el país entero respira con ilusión.

Este martes, Heron arribó a Yakarta junto a Karla Navas, su entrenador Carlos Gil Navas y un delegado de la Federación Panameña de Gimnasia, lista para competir en el LIII Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2025, que se celebrará del 19 al 25 de octubre.

El regreso de Heron tiene un valor simbólico y emocional.

Su última actuación en Amberes 2023 fue un momento histórico: la gimnasta asombró al mundo con la ejecución de la ‘Biles I’, un salto extremadamente difícil que combina un mortal hacia atrás con medio giro, seguido de un mortal hacia adelante con doble giro. Solo la estadounidense Simone Biles había logrado realizarlo antes.

Este retorno no ha sido sencillo. En junio de este año, Hillary enfrentó una cirugía en el tobillo derecho tras meses de dolor y limitaciones físicas. La operación, que duró tres horas y estuvo a cargo de un equipo médico liderado por el ortopeda José Luis Moreno y el doctor Ariel Gutiérrez, fue un paso decisivo en su recuperación. Desde entonces, la atleta se ha enfocado en la rehabilitación física, con la meta clara de volver a competir entre las mejores del mundo.

La atleta, que debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha contado con un respaldo masivo de familiares, entrenadores y fanáticos, quienes le han enviado mensajes de apoyo durante todo el proceso de recuperación.

La espera terminó: la participación oficial de Heron se espera para el lunes 20 de octubre, a las 5:00 p.m., hora local, en una jornada que contará con la presencia de gimnastas de Países Bajos, Venezuela, Austria, Azerbaiyán, Japón y Panamá.

La expectativa de su regreso es alta porque después de Indonesia, será turno de los Juegos Bolivarianos 2025, en el inicio del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.