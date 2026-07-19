El rey Felipe VI: ‘Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El rey español destacó el esfuerzo y la entrega de la selección dirigida por Luis de la Fuente tras conquistar el Mundial 2026 con una victoria 1-0 sobre Argentina.

El rey Felipe VI felicitó este domingo a la selección española de fútbol por conquistar su segundo campeonato del mundo, después de imponerse por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026.

“Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, expresó el monarca en un mensaje publicado en la red social X por la Casa Real, en el que extendió la felicitación al cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente y a toda la afición española.

Felipe VI destacó que la nueva estrella mundialista representa “el premio a un camino tan largo como exigente”, marcado por “esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido”.

“Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto”, añadió el rey, quien presenció la final desde el estadio acompañado por miembros de la Familia Real.

El rey Felipe VI de España felicita a Pau Cubarsí de España este domingo, en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Lavandeira Jr

España consiguió su segundo título mundial tras derrotar a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

La selección albiceleste disputó todo el tiempo extra en inferioridad numérica debido a la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del encuentro, aunque encontró dificultades para concretar sus ocasiones hasta la aparición de Ferran Torres, quien definió tras un remate hacia atrás de Nico Williams, luego de un centro enviado por Pedro Porro.