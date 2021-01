‘El sacrificio y la dedicación que le metas, valen la pena’, dice ‘La Pantera’ sobre su llegada a la UFC

ARTES MARCIALES MIXTAS

El 16 de enero de 2021 pasará a ser una fecha histórica para las artes marciales mixtas en Panamá.

Ese día, la panameña Joselyne Edwards, mejor conocida como “La Pantera”, debutó y triunfó en la pelea de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

“El tiempo de Dios es perfecto y sabe cómo hace las cosas”, dijo “La Pantera”, en una entrevista con La Prensa, desde su campamento de entrenamientos en El Paso, Texas (Estados Unidos).

Ese sábado, la panameña, de 25 años de edad, le ganó a la china Wu Yanan, quien debía enfrentar inicialmente a Bethe Correia, pero que debido a una apendicitis, se tuvo que retirar.

“En UFC hay muchas peleadores. Pudo ser una que ya estaba adentro, pero se me dio la oportunidad de debutar”, contó.

“La Pantera” se describe como una persona perseverante, fuerte, a quien le gusta ganarse las cosas con su propio esfuerzo, sin que nadie se las regale.

Pese a su fortaleza, confesó que, ese día de su estreno en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, la invadieron los nervios, a la par de la emoción, ya que su sueño finalmente se convertía en realidad.

“El nervio no se me pasó hasta el inicio del segundo asalto, el piso del octágono lo sentía resbaloso, trataba de limpiarme pero al final sí me resbalé”, narró.

“La Pantera” admitió que ser parte de UFC es “otro nivel”. De hecho, el trato desde que se trasladó a Las Vegas (Estados Unidos) para el viaje a Abu Dhabi, fue excepcional. “A todos los peleadores los buscan en limusina, nos realizan exámenes, hay nutricionistas que te dan un plan en base a tu peso, suplementos… te tratan súper bien”, señaló.

La panameña confesó también sentirse sorprendida por el apoyo recibido, antes y después de su pelea de estreno en la UFC. Recibió cientos y cientos de mensajes de respaldo a través de sus redes sociales. Sus seguidores crecieron en cuestión de días.

“Significó algo bonito, no había visto tanta unión, no tanto conmigo en mi deporte”, afirmó. Luego de un año fuera de casa, extrañando a la familia, al país, ver el apoyo de los panameños es algo único, comentó.

SUS INICIOS

Edwards nació y se crió en Ciudad Radial, de Juan Díaz. Luego, a los 11 años de edad, su mamá se mudó a Pacora, donde reside hasta ahora.

A los 13 años de edad comenzó en el boxeo. De Pacora se trasladaba hacia el gimnasio Rockero Alcázar, en Curundú.

Luego subió a boxeo profesional, donde hizo una pelea en las 135 libras. No vio tantos resultados en esa categoría y, como siempre le llamó la atención en las artes marciales, dijo que decidió entonces enfocarse en ello.

“Empecé a los 16 años y medio en las artes marciales, hasta ahora que me quedé en las artes marciales mixtas donde he peleado más seguido”, dijo.

“Es una pasión, todo lo que tenga que ver con pelea, aquí estoy”, expresó Edwards, quien, desde sus inicios, se inspiró en los videos de la leyenda Roberto Durán.

TOMABA FOTOGRAFÍAS PARA PODER ENTRENAR

Edwards tiene un año de no estar en Panamá, con su familia, toda vez que su campamento de entreno está en El Paso, Texas. Sin embargo, recuerda a la perfección lo que hacía cuando estaba en el país, antes de la pandemia: trabajaba para “rebuscar” algo de dinero y poder regresar a su campamento en El Paso.

Cuando estaba en Panamá, “era recoger [dinero] para seguir entrenando. Yo trabajaba y regresaba con algo a Estados Unidos. Me ponía a tomar fotos… mi hermano juega béisbol, así es que, luego de los juegos, esas imágenes las imprimía y se las vendía a los padres de sus compañeros”, relató.

“La Pantera” también brindaba clases privadas de boxeo, para tener con qué asumir los costos que implica estar en un campamento. En varias ocasiones −añadió− no tenía suficiente dinero para estar allá y pensó en regresarse a Panamá. Sin embargo, su entrenador y manager, Víctor Dávila (México), al igual que otros allegados, la respaldaron económicamente para impedir que abandonara el campamento.

Después del triunfo en Abu Dhabi, “La Pantera” dio a conocer que tuvo una conversación con el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, quien le prometió que esa entidad le brindará apoyo, con el objetivo claro de mejorar su rendimiento.

Sí, llegó a la UFC, pero “es algo que sigue”, reconoció la panameña. Ahora, en estas grandes ligas de las artes marciales mixtas, hay peleadores de mucho ranking, por lo que se necesita de mucho más respaldo. “Se está poniendo difícil el nivel y se necesita ayuda”, subrayó.

PANDEMIA

Pero, ¿cómo vivió la panameña los inicios de la emergencia mundial por la Covid-19?

“La pandemia, Dios mío, la pasé aquí [en Estados Unidos] con el grupo de boxeadores. No se podía abrir el gimnasio, así es que convertimos la casa en gimnasio. Hubo tiempos tensos, cada uno con caracteres diferentes, pero ahora uno se acuerda y se ríe porque somos como hermanos”, confesó.

Los primeros tres meses de la cuarentena, cuando no se podía salir, “fueron horribles”.

Por una parte, dijo que quería buscar un vuelo humanitario que la trajera de vuelta a Panamá, pero por otro lado estaba consciente de que si lo hacía se iba a retrasar su oportunidad de debutar en UFC.

‘NUNCA RENDIRSE’

“El sacrificio y la dedicación que le metas, valen la pena. Esa frase de nunca rendirse... esa la clave. A pesar de tantas dificultades que pasé, aquí estoy. Cumplí mi sueño, cuando muchos pensar que era imposible llegar a la UFC”, afirmó.

“La Pantera” no vaciló en enviar un mensaje para que las artes marciales mixtas reciban más apoyo para su desarrollo en Panamá.

“Hay mucho talento, hay quienes quieren ser peleadores en la UFC, quieren ser como [Conor] McGregor”, sin embargo, no hay el respaldo suficiente como en el caso del fútbol y béisbol, indicó.

Abogó por la intervención −ya sea del Gobierno o de la empresa privada− para que lleguen entrenadores de afuera a Panamá y el nivel mejore.

“No es que sea malo, pero a mí me enseñaron hasta donde pudieron”, precisó.

Actualmente, “La Pantera” se prepara en su campamento para su próximo combate (135 libras) en la UFC, pactado para el 6 de febrero próximo ante la brasileña Karol Rosa.

La pelea se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

“Aquí vamos otra vez con todo”, escribió la panameña, en Instagram, al dar a conocer la noticia sobre su siguiente rival en el octágono de la UFC.