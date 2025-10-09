Panamá, 09 de octubre del 2025

    Eliminatorias

    El Salvador afina su estrategia para el duelo con Panamá este viernes en el Cuscatlán

    Humberto Cornejo
    El equipo salvadoreño entrena con miras al partido contra Panamá. Fotos: Michael Huezo/El Gráfico

    La selección de fútbol de El Salvador continuó este miércoles 8 de octubre con su preparación para el partido contra Panamá, que se llevará a cabo este viernes 10, en el estadio Cuscatlán.

    Los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez trabajaron en el Complejo Deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ya que existían pronósticos de lluvia en la tarde y se está cuidando al máximo el terreno del coloso de Monserrat.

    En los primeros minutos, los jugadores de la Selecta enfocaron su trabajo del día en calentamientos, juegos de rondos y en reducidos, afinando los fundamentos de juego.

    En la jornada de este miércoles no hubo declaraciones por parte de la delegación salvadoreña, ya que lo tienen programado para este jueves 9 de octubre, durante la conferencia de prensa.

    Lo mismo se tiene planeado para La Roja, que llegará en un vuelo chárter desde Panamá. Aún se tiene que confirmar si realizarán el reconocimiento de cancha o no.

    Para este encuentro, el elenco de Thomas Christiansen llegará con dos puntos, luego de empatar ante Surinam (0-0) y ante Guatemala (1-1), mientras que El Salvador suma tres puntos con el triunfo de visita sobre Guatemala (1-0) y el traspié ante Surinam (2-1).

    El duelo entre La Roja y La Selecta está programado para iniciar a las 8:00 p.m., en el estadio Cuscatlán, este viernes 10 de octubre.

    En este partido, el onceno istmeño también buscará su primera victoria en este mítico coliseo, en el que ha perdido en seis ocasiones en eliminatorias mundialistas.

    Hernán Darío Gómez (Izq,), técnico de la selección salvadoreña. Fotos: Michael Huezo/El Gráfico

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

