El Salvador del Bolillo Gómez eleva queja ante FIFA por arbitraje de Drew Fischer en derrota ante Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de El Salvador, bajo la dirección de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, expresó su inconformidad tras la victoria de Panamá por 0-1 en el estadio Cuscatlán, correspondiente a la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a 2026.

El técnico confirmó que la FESFUT ya ha elevado las quejas ante FIFA y Concacaf por el arbitraje del canadiense Drew Fischer, quien dirigió el encuentro y contó con la asistencia del VAR.

Todo comenzó al minuto 26 con una jugada en la que Edgar Yoel Bárcenas cayó en el área tras un contacto con el salvadoreño Roberto Domínguez, después de recibir un pase de José Fajardo. Tras ir al VAR, Fischer decidió anuló la acción y retiró la tarjeta amarilla que inicialmente había mostrado al defensor salvadoreño, generando las primeras críticas de Gómez.

La segunda acción polémica fue el gol anulado a El Salvador en la primera mitad. John Valladares realizó una recarga sobre Cristian Martínez después de un saque rápido del portero Mario González, lo que dejó una disputa de dos contra dos en tres cuartos de cancha. En la acción pudo existir fuera de juego al originarse el balón desde el pie de Valladares y no de Carrasquilla.

La tercera jugada que levantó controversia ocurrió al minuto 55 con el gol de José Fajardo, tras un pase de Edgar Yoel Bárcenas hacia Michael Amir Murillo.

La acción fue anulada por presunto fuera de juego de Murillo, aunque por reglamento, la intervención del Fischer al VAR no correspondía en este tipo de situaciones. La decisión generó descontento entre los jugadores y el cuerpo técnico salvadoreño, siendo una de las principales razones de la queja oficial ante los organismos internacionales.

La cuarta situación polémica llegó al minuto 81, cuando Adalberto Carrasquilla rechazó de cabeza un saque de esquina y el balón tocó la mano de Bárcenas, quien se encontraba de espaldas, con el brazo derecho levantado. A pesar de que la acción pudo considerarse infracción, el VAR, a cargo de Edvin Jurisevic, no llamó al árbitro para revisar la jugada.

Bolillo Gómez resumió su percepción sobre estas decisiones en rueda de prensa: “Mirá desde el principio el penalti que nos iban a cobrar. No había de donde y el VAR lo vio”.

Sobre la sanción de sus mediocampistas Mauricio Cerritos y Bryan Landaverde, el entrenador comentó: “Y después, qué casualidad que las amarillas, para personajes muy importantes nuestros que están continuamente en roce con el contrario, son amarillas muy rápidas”. El Salvador cometió 12 faltas en la primera mitad.

El técnico colombiano añadió respecto a la anulación del gol de Brayan Gil: “Después, póngale pues, póngale una duda al gol de Brayan, pero también póngale duda al gol de ellos. Dice uno, bueno, entonces, todas las dudas a favorecer a quién”.

Finalmente, sobre la mano de Bárcenas que pudo haber sido penalti, Bolillo indicó: “Y después la que sí es muy clara es la mano, el penalti. Pues dice uno, entonces, qué país vivimos pues, hombre. Muy triste, muy triste porque no tuvimos nada que ver con los resultados que impidieron”.

El conjunto cuscatleco no tardó en formalizar su inconformidad. Consultado sobre si la FESFUT había presentado la protesta ante FIFA y Concacaf, Bolillo respondió: “Ya hicieron la protesta. Claro, lógico”.