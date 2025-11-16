Panamá, 16 de noviembre del 2025

    Eliminatoria

    El Salvador pierde cuatro jugadores claves para el juego contra Panamá

    Humberto Cornejo
    Brayan Gil disputa el balón en el partido contra Surinam. Foto: Tomada de @LaSelecta_SLV

    La selección de El Salvador tendrá cuatro bajas para el partido del martes contra Panamá, en el último encuentro de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

    Tres de estas bajas se deben a la acumulación de tarjetas amarillas. Este es el caso de Brayan Gil, Jefferson Valladares y Mauricio Cerritos, quienes fueron amonestados en la derrota ante Surinam (4-0).

    A estas ausencias se suma la del atacante Nathan Ordaz, quien fue baja por motivos personales. Así lo informó la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) en un comunicado, en el que explicó que Ordaz recibió un permiso especial para atender un compromiso personal importante, relacionado con su vida personal y profesional. Fesfut destacó que el cuerpo técnico comprendió la situación y autorizó la ausencia del jugador para esta ocasión puntual.

    Este golpe a la selección salvadoreña se produce en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas en las eliminatorias (1-2 ante Surinam, 0-1 ante Panamá, 0-1 contra Guatemala y 4-0 contra Surinam).

    Por su parte, Panamá viene de vencer como visitante a Guatemala (2-3) y llega a este partido con opciones de clasificar de forma directa al Mundial 2026.

    El partido entre La Selecta y Panamá se jugará el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, y será crucial para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

