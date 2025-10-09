El Salvador vs. Panamá: Horario, TV y dónde ver en vivo a la Selección este viernes por las Eliminatorias Mundialistas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá disputa este viernes 10 de octubre su tercer partido en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras los empates ante Surinam (0-0 en Paramaribo) y Guatemala (1-1 en el Rommel Fernández), el equipo dirigido por Thomas Christiansen busca su primera victoria en el grupo A.

El rival de turno será El Salvador, que llega segundo en la tabla con 3 puntos producto de una victoria en Guatemala, mientras que Panamá ocupa el tercer lugar con 2 unidades. La cita será en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, un escenario históricamente adverso para los panameños.

El historial general entre ambas selecciones marca 19 triunfos panameños, 13 empates y 17 victorias salvadoreñas en 49 enfrentamientos. Sin embargo, los números cambian radicalmente cuando se trata de partidos de clasificación mundialista en territorio salvadoreño: en seis visitas entre 1976 y 2021, Panamá registra seis derrotas. La más reciente fue en septiembre de 2021, cuando cayó por 1-0 en la octagonal rumbo a Catar 2022.

En la era Christiansen, el balance es de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota frente a los salvadoreños.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL EL SALVADOR - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El partido entre El Salvador y Panamá por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se jugará este viernes 10 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV EL SALVADOR - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El El Salvador - Panamá se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro para todo el territorio nacional.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EL EL SALVADOR - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El partido se podrá escuchar en directo a través de RPC Radio, TVN Radio, Wao y Nacional FM.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL EL SALVADOR - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El duelo podrá seguirse en línea a través de las plataformas Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor cobertura minuto a minuto estará disponible en www.prensa.com, que traerá desde una hora antes toda la previa, las alineaciones confirmadas, la narración en vivo y, tras el pitazo final, la crónica, el resumen en video y las reacciones de los protagonistas.