El santeño Miguel Amaya impulsa una carrera, pero los Cachorros caen ante Dodgers en Japón

El receptor panameño Miguel Amaya empujó este martes la primera carrera de la temporada en las Grandes Ligas, pero no pudo evitar la derrota de los Cachorros de Chicago 4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles, en la jornada inaugural que se disputa en Tokio.

Amaya, de 26 años, le conectó un doblete por todo el jardín derecho al serpentinero japonés Yoshibobu Yamamoto, que trajo al plato a Dansby Swanson.

El pelotero santeño terminó el partido de 3-1, con una empujada y un ponche. Dejó su promedio en .333.

