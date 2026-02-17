Panamá, 17 de febrero del 2026

    Fútbol

    El seleccionador Thomas Christiansen ficha por PH Sports Agency

    El estratega fue anunciado por la agencia que destacó su liderazgo y experiencia internacional.

    Humberto Cornejo
    El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen da indicaciones en el duelo contra México. EFE/ Bienvenido Velasco

    El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, fue presentado oficialmente por PH Sports Agency como nuevo integrante de su cartera de entrenadores, consolidando así su proyección internacional de cara a los próximos retos con el combinado nacional.

    La agencia deportiva, reconocida por representar a jugadores y técnicos de alto nivel en distintas ligas del mundo, anunció la incorporación del estratega hispano-danés a través de sus plataformas digitales, donde destacó su trayectoria y perfil profesional.

    Christiansen fue anunciado al resaltarse su “experiencia internacional, liderazgo e identidad”, cualidades que han marcado su carrera tanto en clubes europeos como al frente del seleccionado panameño.

    “Un recorrido por distintas ligas, culturas y proyectos que han forjado una visión clara del juego y una personalidad competitiva”, escribió la agencia en redes sociales al oficializar el vínculo.

    “Damos la bienvenida a Thomas Christiansen, actual seleccionador nacional de Panamá, quien liderará al país en el mayor escenario del fútbol mundial. Orgullosos de acompañarte en este nuevo capítulo”.

    Thomas Christiansen en un entrenador de la selección de Panamá. LP/Elysée Fernández

    La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que se aprecia a Christiansen con los distintos uniformes que ha vestido a lo largo de su trayectoria, tanto en su etapa como futbolista profesional como en su faceta de entrenador.

    Thomas Christiansen es el director de la selección de Panamá desde 2020. Foto: Elysée Fernández

    El movimiento se produce en un momento clave para el técnico, quien continúa al frente de La Roja con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales como la Copa del Mundo 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

