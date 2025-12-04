El sorteo del Mundial 2026: 48 selecciones, 4 bombos y Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones —más que nunca— y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

The greatest show in the world is coming. 🏆



Don't miss the Final Draw on Friday. ⏳ pic.twitter.com/AdMCNwto2e — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2025

El sorteo empezará a las 12:00 p.m. hora local en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

Another trophy awaits. 🏆



The journey starts on Friday at the Final Draw. Don’t miss it!⏳ pic.twitter.com/kA7N3EoWaC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2025

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo —la europea y la intercontinental— con Italia, Suecia o Dinamarca entre las aspirantes. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el de Catar 2022.

Las particularidades del sorteo

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie en los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

México disputará dos partidos en Ciudad de México —entre ellos el inaugural— y uno en Guadalajara; Canadá jugará en Toronto y Vancouver; y Estados Unidos debutará y cerrará su grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

The last #FIFAWorldCup match. Tomorrow we will learn the next one.



Visit https://t.co/zJTWWlwshQ to find out where you can watch the Draw in your territory. 📺 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking.

El sorteo también evitará que países de la misma confederación —con excepción de la UEFA, que tendrá 16 equipos— coincidan en un mismo grupo.

Si bien el sorteo del viernes definirá los enfrentamientos de la fase de grupos, el calendario final del torneo, con estadios y horarios, se dará a conocer el sábado.

Estrellas del deporte y la música

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O’Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol).

🚨 Tomorrow is FIFA World Cup 2026 draw day!! 🏆🌍 pic.twitter.com/SLx9N2pyja — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 4, 2025

En paralelo habrá un espectáculo con Andrea Bocelli, Village People —autores de YMCA, el himno de campaña de Trump—, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramirez.

Infantino, Trump y un premio a medida

El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones: la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Donald Trump, aunque los focos apuntarán a la estrecha relación entre el presidente estadounidense y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino aprovechará el evento para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump.

Gianni Infantino will present the inaugural ‘FIFA Peace Prize’ at the draw for the 2026 World Cup, football’s world governing body has announced.



The award is designed to acknowledge “individuals who have helped to unite people all over the world in peace” with the winner to be… pic.twitter.com/01kbo6bMke — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 5, 2025

De hecho, Infantino anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.

“Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia”, ha afirmado Trump, muy involucrado en la organización del evento y quien en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.