El Southampton, expulsado del 'playoff' a la Premier League por el caso de espionaje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La English Football League aplicó la sanción, que incluye la exclusión de los playoffs y una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada.

El Southampton ha sido expulsado de la final del ‘playoff’ de ascenso a la Premier League por el caso de espionaje en el que se vio envuelto y será el Middlesbrough el que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado.

El ‘Soton’ estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de sus rivales del Middlesbrough, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League, el organismo que regula de la segunda a la cuarta divisiones inglesas.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Una comisión independiente revisó el caso, con la petición del Middlesbrough, el equipo eliminado en semifinales por el Southampton, de que se expulsara a los ‘Saints’, y esta comunicó este martes que están eliminados, además de recibir una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

“Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los ‘playoff’ después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene”, señaló.

Red and white at Wembley 🔴⚪️ pic.twitter.com/Ng2YtDIIYL — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 18, 2026

De este modo, el Middlesbrough será el que dispute el partido por el ascenso a la Premier League el sábado 23 de mayo en Wembley contra el Hull City.