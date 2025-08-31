El sudafricano Lawrence gana por segunda vez el Masters Europeo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sudafricano Thriston Lawrence se impuso por segunda vez en su carrera en el Masters Europeo disputado en Crans-sur-Sierre (Crans Montana, Suiza), del DP World Tour, al resistir en la última jornada la presión de sus rivales y vencer con dos golpes de ventaja.

We have a Champion!



From 2022 to 2025, Thriston Lawrence lifts the Omega European Masters trophy once again! 🏆#OEM2025 pic.twitter.com/lJsqhHVCGy — OmegaEuropeanMasters (@omegaEUmasters) August 31, 2025

Ganador del torneo suizo en 2022, el jugador de Nelspruit, de 28 años, se reencontró con el triunfo casi dos años después de su victoria en Múnich al concluir con 258 golpes (-22) tras presentar una última tarjeta con 66.

A dos quedó el trío formado por el danés Rasmus Hojgaard, que formará parte del equipo europeo en la próxima Copa Ryder, el finlandés Sami Valimaki y el inglés Matt Wallace, que se quedó cerca de revalidar el título en el torneo.

Thriston Lawrence takes the solo lead! 💪#OEM2025 pic.twitter.com/YlfNQGKZla — DP World Tour (@DPWorldTour) August 30, 2025

Los ingleses Matt Fitzpatrick (261) y Richard Mansell (262) acabaron en la quinta y sexta plazas y el mejor español fue Ángel Ayora, que completó la mejor vuelta del fin de semana con 64 impactos para concluir octavo con 265.