El sueño europeo de Víctor Griffith con el St. Johnstone

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Víctor Griffith está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, desde que se unió en el mercado de invierno a las filas del St. Johnstone, en la primera división de Escocia.

Griffith, de 24 años, está haciendo historia, al convertirse en el primer istmeño en jugar en este país y en uno de los pocos en dar el salto directo a Europa.

“Cuando surgió la oportunidad de venir a Escocia, supe que sería genial para mí, mi familia y mi carrera”, dijo Griffith en una entrevista a The Courier.

“Estoy muy agradecido a St. Johnstone por darme esta oportunidad porque no sucede a menudo para los jugadores de Panamá”, agregó.

Level at the break here at McDiarmid Park. #SJFC | #SJFCLive pic.twitter.com/nRqLAYUkau

Griffith llegó al fútbol escocés como uno de los refuerzos del St. Johnstone procedente del Árabe Unido de Colón, algo que ve como una ventaja al considerar que lo ayudará a su adaptación y al juego físico de esta liga.

“Creo que el estilo de nuestro fútbol me ayudará aquí. La Premiership está en otro nivel, pero el fútbol de mi país es agresivo y físico”, señaló Griffith, quien ya tenía experiencia fuera de fronteras con el Santos de Guápiles (Costa Rica) y Portland Timbers 2 (Estados Unidos).

“Por lo que he visto hasta ahora, la liga en casa es menos técnica que la de Escocia, pero se trata más de ser agresivo y ganar duelos. Soy el tipo de jugador que aporta energía y carácter al equipo”, añadió.

Sobre la selección, este volante expresó que le encantaría volver a la Roja y considera que con buenas actuaciones con su club tendría mayor oportunidad.

“Quiero volver a la selección nacional, así que espero que venir a St. Johnstone y jugar en esta liga me ayude a lograrlo”, manifestó Griffith.

Find someone who looks at you the same way Stephen Duke-McKenna looks at Victor Griffith 🤗#SJFC pic.twitter.com/V8o1ApQJ5S