Tauro FC se impone en vibrante amistoso ante New York Red Bulls II

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tauro FC superó 4-3 al New York Red Bulls II en un amistoso en el estadio Rommel Fernández tras revertir el marcador, y suma sensaciones positivas de cara a su próximo partido en la LPF.

El estadio Rommel Fernández fue el escenario de un partido amistoso entre el Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, donde el equipo panameño se llevó la victoria con marcador de 4-3.

El Tauro, que lleva 8 puntos en el Torneo Apertura 2026 y viene de vencer a UMECIT por 3-1 el pasado fin de semana, tuvo un inicio lento en el encuentro, en el que los visitantes anotaron desde los primeros minutos del juego.

Sin embargo, los taurinos supieron darle vuelta al marcador, con anotaciones de Luis Zúñiga y Christian ‘Clikiti’ Quintero en la primera mitad, y luego de Jean Sánchez y Kaleb Mosquera en el segundo tiempo, para sellar la victoria del equipo panameño en el juego de exhibición.

El visitante, New York Red Bulls II, contó con dos panameños en su once titular: el lateral Aimar Modelo y el atacante Mihajir Jiménez. Ambos jugadores disputaron toda la primera mitad.

El club neoyorquino es un equipo que mantiene estrechos lazos con el fútbol panameño; figuras actuales de la selección de Panamá, como Fidel Escobar y Michael Amir Murillo, tuvieron pasos por ese club.

Hoy en día cuentan con cuatro panameños entre el equipo principal y su plantilla B: el defensa Omar Valencia y el delantero Rafael Mosquera, junto a Modelo y Jiménez.

Este encuentro, además de otro que disputará ante el CD Plaza Amador el próximo domingo 22 de febrero en el COS Sports Plaza, forma parte de una gira de pretemporada del club neoyorquino en territorio nacional, previo al inicio de su campaña regular en marzo, en la que buscarán defender su título como campeones de la tercera división de Estados Unidos.

El siguiente partido del Tauro será ante el Club Atlético Independiente el próximo lunes 23 de febrero en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, en La Chorrera, por la jornada 6 de la LPF.

𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐉𝟔 🤩🗓



Así se jugará la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/5miJuhpzt6 — LPF TIGO (@LPFpanama) February 16, 2026