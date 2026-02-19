Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Tauro FC se impone en vibrante amistoso ante New York Red Bulls II

    Tauro FC superó 4-3 al New York Red Bulls II en un amistoso en el estadio Rommel Fernández tras revertir el marcador, y suma sensaciones positivas de cara a su próximo partido en la LPF.

    Carlos Vidal Endara
    Tauro FC se impone en vibrante amistoso ante New York Red Bulls II
    El club panameño venció 4 goles a 3 al equipo neoyorquino en un partido amistoso en el estadio Rommel Fernández. LP/Carlos Vidal-Endara

    El estadio Rommel Fernández fue el escenario de un partido amistoso entre el Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, donde el equipo panameño se llevó la victoria con marcador de 4-3.

    +info

    San Francisco y UMECIT abren la sexta fecha del Torneo Clausura 2026Clausura 2026: CAI es un sólido líder; el Este tiene una batalla sin dueño

    El Tauro, que lleva 8 puntos en el Torneo Apertura 2026 y viene de vencer a UMECIT por 3-1 el pasado fin de semana, tuvo un inicio lento en el encuentro, en el que los visitantes anotaron desde los primeros minutos del juego.

    Sin embargo, los taurinos supieron darle vuelta al marcador, con anotaciones de Luis Zúñiga y Christian ‘Clikiti’ Quintero en la primera mitad, y luego de Jean Sánchez y Kaleb Mosquera en el segundo tiempo, para sellar la victoria del equipo panameño en el juego de exhibición.

    El visitante, New York Red Bulls II, contó con dos panameños en su once titular: el lateral Aimar Modelo y el atacante Mihajir Jiménez. Ambos jugadores disputaron toda la primera mitad.

    El club neoyorquino es un equipo que mantiene estrechos lazos con el fútbol panameño; figuras actuales de la selección de Panamá, como Fidel Escobar y Michael Amir Murillo, tuvieron pasos por ese club.

    Hoy en día cuentan con cuatro panameños entre el equipo principal y su plantilla B: el defensa Omar Valencia y el delantero Rafael Mosquera, junto a Modelo y Jiménez.

    Este encuentro, además de otro que disputará ante el CD Plaza Amador el próximo domingo 22 de febrero en el COS Sports Plaza, forma parte de una gira de pretemporada del club neoyorquino en territorio nacional, previo al inicio de su campaña regular en marzo, en la que buscarán defender su título como campeones de la tercera división de Estados Unidos.

    El siguiente partido del Tauro será ante el Club Atlético Independiente el próximo lunes 23 de febrero en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, en La Chorrera, por la jornada 6 de la LPF.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más